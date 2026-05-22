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Irán asegura que las conversaciones de paz con Estados Unidos están lejos de un acuerdo

Las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos continúan sin avances decisivos, según confirmó el gobierno iraní, que aseguró que todavía existen profundas diferencias políticas y diplomáticas entre ambas naciones.

22 de Mayo de 2026
Irán y Estados Unidos no logran llegar a un acuerdo.
Irán y Estados Unidos no logran llegar a un acuerdo. Foto: NA.

Las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos continúan sin avances decisivos, según confirmó el gobierno iraní, que aseguró que todavía existen profundas diferencias políticas y diplomáticas entre ambas naciones.

Irán volvió a enfriar las expectativas sobre un posible entendimiento con Estados Unidos al afirmar que las conversaciones de paz entre ambos países no están cerca de alcanzar un acuerdo definitivo. Así lo expresó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, quien remarcó que el proceso diplomático todavía atraviesa una etapa compleja y sin definiciones concretas.

 

 

El proceso (diplomático) en curso y la presencia de altos funcionarios pakistaníes en Teherán no significan que hayamos llegado a un punto de inflexión o a una situación decisiva”, declaró Baghaei durante una entrevista con la televisión estatal IRIB.

 

El funcionario también dejó en claro que las negociaciones avanzan lentamente debido a las importantes diferencias existentes entre Teherán y Washington. “No podemos decir que hayamos llegado a un punto en el que un acuerdo esté cerca; no necesariamente, ese no es el caso”, afirmó.

 

Persisten las diferencias diplomáticas

 

Según explicó Baghaei, las conversaciones de paz buscan principalmente reducir las tensiones y poner fin a las hostilidades en distintos escenarios de conflicto de Medio Oriente. En ese sentido, indicó que uno de los objetivos es alcanzar mecanismos de estabilidad regional, particularmente en el Líbano.

 

El portavoz iraní enfatizó además que el programa nuclear de Irán no forma parte de las discusiones actuales, un dato relevante teniendo en cuenta que históricamente ese tema ha sido uno de los principales puntos de conflicto entre ambos países, según NA.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Baghaei sostuvo también que existen otros asuntos sensibles que todavía deben ser revisados y debatidos entre las partes. Entre ellos mencionó la situación en el estrecho de Ormuz y los ataques estadounidenses contra embarcaciones vinculadas a Irán.

 

Un borrador con nueve cláusulas

 

En paralelo a las declaraciones oficiales iraníes, el medio Al Arabiya informó este viernes que existiría un borrador preliminar de acuerdo entre Irán y Estados Unidos compuesto por nueve cláusulas principales.

 

De acuerdo con la información publicada y reproducida por la agencia Xinhua, el documento incluiría un alto el fuego inmediato, integral e incondicional en todos los frentes de conflicto, además de garantías para evitar ataques contra infraestructura militar, civil y económica.

 

El posible entendimiento también contemplaría el cese de operaciones militares y el fin de las campañas mediáticas hostiles entre las partes involucradas. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las dos naciones confirmó oficialmente la existencia del borrador.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

El rol estratégico del estrecho de Ormuz

 

Otro de los puntos centrales incluidos en las negociaciones tendría relación con la libertad de navegación en el Golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán, regiones consideradas estratégicas para el comercio internacional de petróleo y gas.

 

El borrador mencionado por Al Arabiya también establecería el respeto a la soberanía e integridad territorial de los países involucrados, así como el compromiso de no interferir en asuntos internos.

 

Además, se prevé la creación de un mecanismo conjunto de monitoreo y resolución de conflictos con el objetivo de reducir riesgos de escalada militar en Medio Oriente, una región marcada por años de tensiones geopolíticas.

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