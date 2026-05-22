Canotaje femenino: Micaela Maslein analizó la gira y los desafíos rumbo al Mundial

El canotaje argentino tuvo recientemente una intensa gira por Europa que dejó resultados positivos y nuevos desafíos de cara al futuro. La entrenadora de la selección nacional, del Club Náutico de Paraná, Micaela Maslein, realizó un balance en Elonce deportivo, emitido por ELONCE Radio & Stream FM 98.7 tras competir en Hungría y Alemania, donde el equipo participó en dos Copas del Mundo.

“Llegamos el martes a la mañana a Argentina nuevamente. Nos fuimos tres semanas y medias, participamos de dos Copas del Mundo”, explicó la entrenadora, quien además destacó el rendimiento general del equipo.

Sobre los resultados, fue clara: “Nos fue muy bien, estamos conformes”. Maslein comenzó su labor el año pasado y destacó que en ese entonces “ya tenían un

pantallazo” de lo que se iba a realizar.

El conjunto está conformado por Magdalena Garro, Brenda Rojas, Lucía Dalto, Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y la entrenadora Micaela Maslein.

El seleccionado junto a autoridades de Concepción del Uruguay en 2025

Un nuevo sistema que cambia las reglas

El canotaje argentino enfrenta ahora una transformación importante en su estructura competitiva. La clasificación a los Juegos Olímpicos dejó de depender de torneos específicos y pasó a un sistema de ranking.

“Este año tiene la particularidad que cambió la clasificación para los Juegos Olímpicos”, detalló Maslein.

En ese sentido, explicó el impacto directo en la planificación: “Tenés que participar durante dos años de ocho eventos”, lo que obliga a una mayor presencia

internacional.

Además, explicó que campeonato del mundo es uno por año, mientras que las Copas del Mundo son tres anuales. Dos fueron en el continente europeo, donde participaron las entrerrianas, y la tercera será en Canadá.

El desafío económico y la exigencia deportiva

Este nuevo esquema implica mayores costos y exigencias logísticas, especialmente para países como Argentina. “Para nuestro país es un poco más complicado por lo económico”, señaló.

La entrenadora también hizo referencia al apoyo institucional: “El equipo nacional de velocidad senior está bancado por el ente nacional, el ENAC, donde los palistas y los entrenadores tenemos una beca”.

Sin embargo, reconoció dificultades: “Las becas son bajas”, lo que obliga a complementar ingresos y reorganizar el trabajo cotidiano. “Resistimos, por decirlo de alguna manera”, aseguró.

Entrenar lejos de casa y sostener el proyecto

El desarrollo del canotaje argentino también implica cambios en la dinámica de entrenamiento. Actualmente, el equipo se encuentra radicado en Concepción del Uruguay.

“Siempre se entrena en la ciudad del entrenador para que pueda trabajar con el equipo y a la vez tener otro trabajo porque el sueldo no alcanza”, explicó.

Asimismo, señaló que el río Paraná tiene una desventaja, ya que no son aguas calmas.

“Me propusieron irme a Concepción del Uruguay, donde hay buenas condiciones para entrenar y por suerte el Club Náutico de Paraná me está bancando un montón”, reconoció.

En La Histórica entrenan en las instalaciones del Club Regatas Uruguay. “Las chicas están muy cómodas y se adaptaron muy bien, comparten con la gente del club”, aseguró.

Entre Ríos continúa siendo una de las principales canteras del canotaje argentino. “Tiene buen nivel”, dijo Maslein y resaltó la presencia constante de atletas de la provincia en selecciones nacionales y competencias internacionales.

Entre la vocación y la competencia

Además de su rol como entrenadora, Maslein continúa compitiendo como palista, combinando ambas facetas con esfuerzo y dedicación. “Yo sigo siendo palista, me hago mi tiempo para para entrenar”, contó, destacando su preparación para el Mundial de Maratón.

Sobre sus objetivos, expresó: “Como entrenadora realmente lo disfruto mucho, me encanta, amo lo que hago”.

En esa línea, destacó el incentivo que representa que Gualeguaychú sea la sede del Campeonato Mundial de Canotaje, en octubre de este año. “Es un estímulo y una motivación muy grande para los que somos de acá. Argentina tiene buenos resultados y es una experiencia muy linda para todos”, aseguró.

“En la categoría elite pueden participar solo dos botes por disciplina, pero en máster pueden hacerlo todos los que quieran y se espera mucha gente participando”, adelantó.

Un deporte que busca crecer

Más allá de los resultados, uno de los principales objetivos es ampliar la base de practicantes. En ese sentido, Maslein invitó a los jóvenes a acercarse al deporte.

“Los invito a que se acerquen al club”, señaló, remarcando que existen opciones accesibles para comenzar.

Finalmente, destacó el valor del esfuerzo y la constancia: “El que sigue en invierno ya se queda. Ya es de los locos que se quedan”, cerró con una sonrisa.