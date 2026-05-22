Capibaras XV vs Selknam: Paraná será sede del Super Rugby Américas 2026 y espera más de 10.000 personas

REDACCIÓN ELONCE
El partido entre Capibaras XV y Selknam Rugby por el Super Rugby Américas 2026 se disputará este sábado en Paraná con más de 10.000 personas en el Paraná Rowing Club y un fuerte impacto deportivo y turístico.
Se realizó la presentación oficial del partido entre Capibaras XV y Selknam Rugby, en el marco del Super Rugby Américas 2026, en una conferencia de prensa que reunió a dirigentes, jugadores y autoridades locales. El encuentro deportivo se jugará este sábado 23 de mayo a las 16 en el la sede "Tortuguita" del Paraná Rowing Club, con una expectativa de asistencia que supera las 10.000 personas, lo que convierte a la ciudad en epicentro regional del rugby profesional.
El presidente de Capibaras XV y uno de los socios fundadores del proyecto, Gabriel Bourdin, destacó el proceso de construcción del equipo y el significado de esta instancia para la región. “Es un orgullo enorme, una construcción colectiva como estamos acostumbrados en el rugby, de poner el hombro y empujar juntos”, expresó. El dirigente remarcó que el proyecto demandó cerca de tres años de trabajo hasta lograr la incorporación del litoral argentino a una franquicia profesional.
El equipo está conformado por jugadores de Entre Ríos, Santa Fe y Rosario, consolidando una propuesta regional dentro del rugby de alto rendimiento. Según explicaron los organizadores, la franquicia busca fortalecer la base del rugby argentino, que cuenta con aproximadamente 60.000 jugadores en el país, mientras que solo 160 forman parte de estructuras profesionales, lo que convierte a este nivel en una instancia altamente competitiva.
Paraná, sede de un evento deportivo de alto impacto
Desde la organización confirmaron que la jornada comenzará a las 11 con un partido preliminar, seguido por el fanfest desde las 13:30, que incluirá actividades recreativas, propuestas gastronómicas y espacios de encuentro para el público. El kickoff del partido principal está programado para las 16, en una jornada que promete transformar la ciudad en un polo deportivo y turístico.
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, destacó el impacto del evento para la ciudad. “Paraná es uno de los destinos top 10 de eventos en la Argentina y esto se explica en gran medida por el turismo deportivo”, señaló. Además, remarcó el movimiento económico que genera este tipo de competencias en sectores como la hotelería y la gastronomía local.
En ese sentido, desde el municipio se resaltó el acompañamiento institucional al evento, en línea con la estrategia de posicionar a Paraná como sede de grandes espectáculos deportivos de alcance internacional.
Testimonios de jugadores y sentido de pertenencia
Los protagonistas del equipo también expresaron su entusiasmo en la previa del encuentro. Tomás Sigura, jugador de Tilcara, señaló: “Es un orgullo, un premio al esfuerzo, jugar en nuestra ciudad con nuestra familia y nuestro club”.
Por su parte, Franco Rosseto destacó el valor emocional del regreso a la competencia regional: “Me tocó estar en otra franquicia como Dogos y ahora estar más cerca de mi gente, poder jugar de local, es muy especial para mí”.
Ambos coincidieron en la importancia del acompañamiento del público y en la relevancia del partido dentro del calendario del Super Rugby Américas 2026.
Un proyecto regional con proyección internacional
El CEO de Capibaras XV, Carlos Fertonani, subrayó el crecimiento del proyecto y el apoyo recibido en la ciudad. “Muchísimos paranaenses en el equipo, cinco titulares de los quince son de aquí, más tres suplentes que seguramente van a entrar”, detalló.
Además, remarcó que una victoria en este encuentro podría significar la clasificación a semifinales del torneo. “Si tenemos un buen resultado nos metemos definitivamente en semifinales”, afirmó.
Fertonani también destacó el carácter regional de la franquicia, que representa al litoral argentino, y agradeció el respaldo institucional y deportivo recibido para consolidar el proyecto.
Con entradas disponibles en puerta desde las 13:30, la expectativa es que el encuentro entre Capibaras XV y Selknam Rugby no solo sea un evento deportivo de alto nivel, sino también una verdadera fiesta del rugby en Paraná, con impacto regional y proyección internacional.