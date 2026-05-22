Martiniano Dato y el gran presente que vive en la Liga Nacional de Básquet

REDACCIÓN ELONCE
Martiniano Dato atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en la Liga Nacional de Básquet. El entrerriano, figura de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, habló en “El Once Deportivo” sobre el reconocimiento como mejor jugador joven.
El nombre de Martiniano Dato comienza a consolidarse con fuerza en la Liga Nacional de Básquet. El jugador entrerriano, nacido en Paraná y actualmente integrante de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, fue distinguido como el mejor jugador joven de la competencia tras quedarse con casi el 60 por ciento de los votos. En diálogo con “El Once Deportivo”, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, el alero repasó el presente que vive junto al conjunto patagónico y recordó el largo camino recorrido hasta llegar a este momento.
“Voy a jugar mi primera semifinal. Estoy re nervioso, la verdad. Pero contentos también por el equipo y porque la gente de acá del club también está contenta”, expresó Dato, dejando en claro la mezcla de ansiedad y felicidad que atraviesa mientras Gimnasia se prepara para afrontar una instancia histórica en la temporada.
El joven de 21 años reconoció que el equipo no imaginaba llegar tan lejos al inicio de la campaña. “Tuvimos cinco partidos seguidos que perdimos y después tuvimos unas modificaciones en el equipo y por suerte pudimos levantar”, comentó. Ese crecimiento colectivo coincidió también con una explosión personal que lo llevó a transformarse en una de las revelaciones de la competencia.
El esfuerzo detrás del reconocimiento
Martiniano Dato confesó que la noticia del premio lo movilizó profundamente. Según relató, se enteró algunos días antes de la ceremonia y decidió mantenerlo en secreto incluso para su familia. “Tuve todo ese día estuve llorando. No le quise contar a mi familia el mismo día”, reveló durante la entrevista.
La emoción tuvo que ver con todo el sacrificio realizado desde muy joven para perseguir su sueño deportivo. “Se me empezaron a cruzar cosas en la cabeza desde que arranqué a jugar al básquet. Más que nada desde que me fui de mi casa, que me fui bastante chico”, recordó. Además, hizo referencia a los momentos difíciles que debió atravesar durante su formación. “Fueron bastantes sacrificios que hice en su momento y también momentos de dudas que tuve durante todos estos años”, agregó.
Dato también destacó a las personas que marcaron su carrera, desde entrenadores hasta compañeros. “Creo que de todos pude aprender y sacarle un poquito a cada uno y eso me hizo y me formó como jugador”, sostuvo al enumerar a varios de los técnicos que lo acompañaron desde sus primeros pasos en el básquet entrerriano hasta su llegada a la elite nacional.
La evolución en Comodoro Rivadavia
El presente de Martiniano Dato en Gimnasia de Comodoro está atravesado por una gran confianza personal y por un grupo que encontró rápidamente identidad. El entrerriano remarcó la importancia de la química del plantel y la conexión lograda con el nuevo entrenador. “Somos la mayoría chicos jóvenes y tiramos todos para el mismo lado”, señaló.
Además, valoró la llegada de jugadores experimentados que aportaron jerarquía y aprendizaje. Entre ellos mencionó especialmente a Ken Horton y Bryan Carabalí, piezas importantes en el crecimiento del equipo. “Nos aporta mucho el lado de experiencia y el lado de consejo”, explicó sobre el estadounidense.
A nivel individual, Dato se definió como un jugador de entrega y energía. “Creo que soy mucho más de la energía, de la entrega y la actitud que de destacarme por algo vistoso”, afirmó. Sin embargo, sus actuaciones hablan por sí solas: en esta temporada protagonizó partidos destacados y se ganó el reconocimiento de toda la Liga Nacional.
Los referentes y el sueño de seguir creciendo
Consultado sobre sus ídolos y modelos a seguir, Martiniano no dudó en mencionar a Emanuel Ginóbili como su máximo referente. También destacó la influencia cotidiana de algunos compañeros dentro del plantel de Gimnasia. “Empecé a copiar muchas cosas en cuanto a la alimentación, en el descanso, en las cosas que no se ven”, contó sobre la ayuda recibida para profesionalizar sus hábitos.
El paranaense aseguró además que consume mucho básquet argentino y europeo, siguiendo atentamente tanto la Liga Nacional como las categorías de ascenso. Esa observación constante le permite continuar incorporando recursos y aprendizajes para potenciar su juego.
Ahora, el gran desafío será la serie semifinal ante Ferro Carril Oeste. Sobre el rival, Dato analizó: “Sabemos que es un equipo que juega muy parecido a nosotros”. Y agregó: “Va a ser muy importante igualarlo en cuanto a energía y las ganas que le ponen ellos”.