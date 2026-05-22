Peña patria en ATE reunirá cultura y reclamo por la soberanía del río Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Este domingo a las 21 se realizará una peña patria en la sede de ATE Paraná, donde organizaciones sociales y culturales combinarán música, arte y un reclamo por la soberanía del río Paraná en la previa del 25 de mayo.
Son muchas las actividades que se están organizando en la antesala del 25 de Mayo y una de ellas será la peña patria prevista para este domingo a las 21 en la sede de ATE Paraná, ubicada en calle Colón 59. El encuentro reunirá a organizaciones sociales, estudiantiles y culturales que buscan combinar celebración, música y un fuerte contenido político y social.
“Un grupo de organizaciones de la ciudad de Paraná y de todo el país estamos luchando en contra de la privatización de la hidrovía del Paraná”, explicó uno de los organizadores, Marcelo Petrucci. En ese marco, destacó que la actividad tendrá un “tinte cultural” pero también un objetivo de fondo vinculado a la defensa del río.
La propuesta se inscribe en un contexto de creciente movilización social por el futuro de la vía fluvial del Paraná, eje estratégico para el comercio y la soberanía argentina. Según los organizadores, la iniciativa busca “recuperar el río Paraná” y visibilizar el rechazo a proyectos de privatización o concesión.
Cultura, arte y memoria en la antesala del 25 de mayo
La peña patria contará además con una importante muestra artística. Valentina Ferrari, integrante de una de las organizaciones convocantes, destacó la exposición del artista paranaense Raúl Martínez, ex combatiente de Malvinas.
“Va a presentar una serie de pinturas llamadas Malvinas, los colores de la guerra, que es una secuencia en orden cronológico muy interesante”, explicó. La muestra se desarrollará en el salón Abdala, dentro del mismo edificio de ATE, y busca aportar una mirada artística sobre la memoria y la soberanía.
La propuesta cultural también incluirá música en vivo y distintas intervenciones artísticas, en una jornada pensada como vigilia previa al aniversario de la Revolución de Mayo.
Una peña con música, comida y participación abierta
Desde la organización confirmaron que la grilla artística será amplia y diversa. “Vamos a tener una grilla espectacular, cultural en todos los sentidos”, señalaron, destacando la participación de músicos locales y colectivos culturales.
Entre las propuestas se presentarán artistas como el grupo Combo Mutante en versión folklórica, además de otros músicos de la ciudad y la región. También habrá servicio de comida casera y buffet a cargo de integrantes de la organización.
“Vamos a comer, vamos a beber, vamos a bailar. Es para toda la familia, para la comunidad, para amigos. Va a haber micrófono abierto para quien quiera cantar una chacarera o un rasguido doble”, explicaron.
La idea central, según remarcaron, es que la peña patria sea un espacio de encuentro popular, con participación abierta y espíritu festivo en la previa del 25 de mayo.
Identidad, historia y mensaje político
Más allá de lo artístico, los organizadores remarcaron el contenido simbólico del evento. “Queremos fortalecer el espíritu patriótico del aniversario de la Revolución de Mayo y las luchas actuales por la soberanía”, expresaron.
Durante la presentación se evocaron figuras históricas como Manuel Belgrano y José de San Martín, resaltando frases vinculadas a la independencia y la soberanía nacional. “Ni amo viejo ni amo nuevo, ningún amo”, citaron como consigna política e ideológica.
La actividad es impulsada por un conjunto de organizaciones sociales, estudiantiles y culturales, entre ellas el Foro por la Recuperación del Paraná, CEPA, Cultura en Alerta y otras agrupaciones.