Profunda conmoción por la muerte de una niña en el baño de un jardín de infantes en Merlo

Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad educativa de Merlo tras la muerte de una niña de cinco años ocurrida este jueves por la mañana en un jardín de infantes de la localidad bonaerense de Libertad. El caso generó un fuerte impacto entre docentes, familias y vecinos, mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió dentro del establecimiento educativo.

La víctima fue identificada como Nazarena Fernández, quien asistía al jardín “Raíces y Alas”, ubicado en la intersección de las calles Víctor Hugo y Quito. Según la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, la menor se encontraba participando normalmente de la jornada escolar cuando pidió permiso para ir al baño, publicó Cadena3.

De acuerdo con las primeras informaciones, una docente la acompañó hasta la puerta del sanitario. Sin embargo, al notar que la niña demoraba más tiempo de lo habitual, decidió ingresar para verificar la situación y allí se encontró con una escena desesperante.

La niña fue hallada inconsciente dentro del baño

Fuentes ligadas a la investigación indicaron que la docente encontró a Nazarena inconsciente y tendida en el piso junto al inodoro. Inmediatamente, personal del jardín activó el protocolo de emergencia y comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

En paralelo, desde la institución educativa se comunicaron con el sistema de emergencias 911 para solicitar asistencia médica urgente. Mientras aguardaban la llegada de una ambulancia, efectivos policiales y trabajadores del jardín decidieron trasladar a la menor en un patrullero hasta la clínica San Juan Bautista, ubicada en la zona.

Pese a los esfuerzos realizados tanto en el establecimiento educativo como posteriormente en el centro de salud, los médicos no lograron revertir el cuadro y confirmaron el fallecimiento aproximadamente una hora después del episodio. La noticia fue comunicada a los padres de la niña, quienes ya se encontraban en la clínica.

La Justicia investiga las causas del fallecimiento

La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 2 de Morón, encabezada por el fiscal Fernando Capello, quien ordenó distintas medidas de prueba para esclarecer las circunstancias del hecho.

Entre las primeras disposiciones judiciales se encuentra la realización de una autopsia que permita establecer con precisión las causas del fallecimiento de la menor. Por el momento, los investigadores señalaron que no se encontraron signos de violencia ni indicios de intervención de terceros.

Las hipótesis preliminares apuntan a un posible evento médico espontáneo, como una muerte súbita o una falla cardíaca que no hubiera sido detectada previamente.

Mientras avanzan las pericias, las autoridades judiciales continúan tomando testimonios a docentes y personal del establecimiento para reconstruir los minutos previos al episodio.

Asistencia psicológica y suspensión de actividades

Tras la tragedia, desde el jardín “Raíces y Alas” informaron que las actividades permanecerán suspendidas de manera preventiva mientras se desarrolla la investigación judicial.

Además, la institución educativa confirmó que se dispuso asistencia psicológica para alumnos, familiares y docentes afectados por el fallecimiento de la niña.

La noticia generó un profundo dolor en la comunidad de Libertad, donde vecinos y allegados expresaron su acompañamiento a la familia de Nazarena Fernández en medio de la conmoción.

Por estas horas, la investigación continúa en etapa de instrucción y se aguardan los resultados de las pericias forenses que permitirán avanzar en el esclarecimiento del caso.