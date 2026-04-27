Tragedia en Rosario: una niña falleció tras un golpe en el recreo y la familia cuestiona la versión de la escuela

REDACCIÓN ELONCE
La muerte de una niña en Rosario durante un recreo escolar genera conmoción, mientras la familia cuestiona la versión oficial del hecho.
Un trágico episodio conmociona a la ciudad de Rosario tras la muerte de Jazmín Miqueo Cuello Luna, una niña de seis años que sufrió un grave golpe en la cabeza durante el recreo en la Escuela Islas Malvinas N° 117. El caso, ocurrido en el establecimiento ubicado en la intersección de España y Uriburu, reabrió el debate sobre las condiciones de supervisión en ámbitos escolares.
Según la información inicial, la menor habría tropezado al pisarse los cordones de sus zapatillas y golpeado su cabeza contra un banco de cemento. Sin embargo, la familia cuestiona esta versión y exige una investigación profunda para esclarecer cómo sucedieron realmente los hechos dentro del establecimiento educativo.
De acuerdo con el parte policial, el accidente ocurrió el último viernes durante el recreo. Personal de emergencias asistió a la niña en el lugar y posteriormente fue trasladada junto a su padre al Hospital Víctor J. Vilela, donde ingresó en estado crítico tras sufrir un severo traumatismo craneal.
Internación crítica y diagnóstico irreversible
En el hospital, los médicos lograron estabilizar a la niña tras maniobras de reanimación y una intervención quirúrgica de urgencia para drenar un coágulo en el cráneo. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado continuó siendo grave durante las siguientes 48 horas.
El domingo 26 de abril, profesionales del hospital confirmaron la muerte encefálica de la menor, situación que fue comunicada a las autoridades judiciales y sanitarias.
Dudas de la familia
El padre de la niña, Ricardo Abel Miqueo, expresó fuertes dudas sobre la versión oficial del accidente. En declaraciones a medios locales, relató que fue notificado inicialmente de una caída leve, pero al llegar a la escuela encontró a su hija en una situación crítica.
“Me mandaron a la oficina de la directora y me encontré a mi hija tirada en el piso, toda ensangrentada”, sostuvo el padre, quien además afirmó que los cordones de las zapatillas de la niña “seguían atados con doble nudo”, contradiciendo la hipótesis inicial del tropiezo.
La familia también cuestionó la falta de supervisión en el recreo. “Como adulto tenés que estar ahí, los tenés que controlar”, expresó el padre, mientras que una tía de la menor reclamó explicaciones: “Quisieron dar una versión que no cierra. ¿Por qué la nena estaba sola?”.
Donación de órganos y conmoción social
Tras confirmarse la muerte cerebral, se activó el protocolo del CUDAIO en la provincia de Santa Fe. La familia autorizó la donación de órganos de la niña. El gesto solidario permitió donar los riñones, córneas y válvulas cardíacas de la menor.
El caso continúa bajo investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente dentro del establecimiento escolar, mientras la comunidad educativa de Rosario permanece conmocionada por el hecho.