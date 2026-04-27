Estafa con comprobante falso: carnicería perdió más de $8 millones por una maniobra virtual

Una estafa con comprobante falso dejó a una familia sin más de 8 millones de pesos tras un engaño que comenzó con una compra de carne en una localidad de la región.
Una estafa con comprobante falso volvió a poner en alerta a comerciantes de pequeñas localidades luego de que una familia de San Jerónimo Sud perdiera más de 8 millones de pesos tras una maniobra cuidadosamente planificada. El hecho afectó tanto a la carnicería que gestionan desde hace poco más de un año como al frigorífico familiar con décadas de trayectoria.
El episodio comenzó con un pedido que, en apariencia, no difería demasiado de una operación habitual, aunque presentaba algunos detalles que luego cobrarían relevancia. Juan Cruz, uno de los damnificados, relató: “El miércoles me hacen un pedido de carne, me pareció raro que no era característica de acá, 341, sino que era 342, pero como está viniendo gente nueva al pueblo y viene gente de otro lado a la carnicería, lo preparé”.
El cliente nunca retiró el pedido ese día, pero retomó el contacto al siguiente. “No lo vinieron a buscar, al otro día me escribió y me puso «che, ahora lo mando a mi hijo a buscarlo. Pasame el monto». Eran $83.700 y me manda un comprobante con 8.3700.000. Automáticamente le digo que se equivocó, que a mi no me había llegado la plata pero que se quede tranquilo que ni bien entraba se la iba a devolver”, explicó.
Una maniobra basada en presión y engaño
A partir de ese momento, la estafa con comprobante falso tomó forma con una serie de contactos simultáneos que buscaron confundir a la víctima. “Ahí nomás me dijo que su señora se equivocó y lo mandó como «préstamo» en el concepto. Me empieza a decir que su señora estaba mal, que estaba tomando una pastilla para la presión, que por favor intente comunicarme con el banco”, contó.
Poco después, recibió una llamada que aparentaba ser de una plataforma de pagos digitales. “A los 10 minutos me llama alguien supuestamente de Mercado Pago y me empieza a llevar, a decir qué tengo que hacer. Me comentó que había impactado un pago pero que no me había entrado porque figuraba como préstamo. Me parecieron raras algunas cosas y le corté. Me volvió a llamar y me siguió charlando”.
La presión emocional fue clave en el engaño. “Me entró por lo emocional y porque uno está con la cabeza a 2 mil. Me dijo que le podía generar problemas a la otra persona porque lo podían tomar como prestamista y que yo también podía tener problemas con Afip. Me fue llevando hasta que me dijo «tenés que transferir a este lugar un monto, a este lugar otro», todos con diferentes conceptos”, detalló Rosario 3.
Consecuencias económicas y advertencias
Mientras seguía las indicaciones, la víctima realizaba transferencias creyendo que resolvía un error bancario. “Yo ya le había transferido casi todo y me pedía si tenía 2 millones más, yo justo llegué a mi casa y mi mujer me alertó un poco pero ya era tarde. Llamé por teléfono a quien supuestamente era el hijo del muchacho, se dio cuenta que yo ya sabía y me dice «bueno, ya está. Te manda saludos la banda del millón» y me cortó”.
Tras el episodio, se radicó la denuncia en la comisaría local, aunque la familia reconoce la dificultad de recuperar el dinero. El impacto fue inmediato y profundo en ambos emprendimientos.
Patricia, madre de Juan Cruz, describió la situación: “Nosotros hace un año y medio que estamos acá con la carnicería, en ese tiempo no se puede hacer plata. Pero esto solamente afectó a este negocio sino que también al frigorífico que tenemos hace 25 años porque se vaciaron las cuentas para pasarle todo el dinero que ellos estaban pidiendo”.
El impacto emocional y la sofisticación del delito
Más allá de lo económico, el golpe emocional fue significativo. “Él se siente muy culpable porque siempre nos advertía a nosotros que no cayéramos en eso, que tuviéramos cuidado. Pero bueno, cuando uno tiene la cabeza en miles de problemas pasa esto. Acá para una estafa no hay edad, antes eran las personas grandes, ahora es cualquier edad”, expresó Patricia.
También advirtió sobre el nivel de preparación de los estafadores. “Se las saben todas porque no le pidieron ningún dato, tenían su cuit, su número de documento, tenían todo y cuando escribieron tenían un whatsapp con foto”.
Finalmente, dejó una reflexión sobre la dificultad de recuperarse: “Ahora volver a empezar no es fácil porque son 8 millones que tenemos que pagar y no tenemos de dónde sacarlo. Ese es el problema. Es mucho dinero, la carne se paga cuando se baja, no hay mucha vuelta para eso”.