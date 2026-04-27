Video: un barco protagonizó un impactante choque en el río Paraná contra las islas

Un barco fuera de control en el río Paraná protagonizó un inusual accidente al chocar de frente contra una zona de islas, sin dejar heridos pero generando gran repercusión. Ocurrió en jurisdicción de Zárate.
Un barco fuera de control en el río Paraná generó sorpresa y preocupación luego de protagonizar un inusual choque contra una zona de islas en el Delta. El hecho ocurrió el sábado pasado y fue registrado por testigos que navegaban en otra embarcación, quienes no salían de su asombro ante la maniobra.
Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales tras ser difundidas por medios locales, muestran cómo la embarcación avanza sin rumbo aparente hasta impactar de frente contra la orilla. A pesar de la violencia del episodio, en principio no se reportaron personas heridas.
Según confirmaron fuentes oficiales, el incidente ocurrió en jurisdicción de Zárate y no en Ramallo, como había trascendido en un primer momento. La aclaración fue realizada por la Prefectura Naval Argentina, que intervino en el lugar tras el siniestro.
Investigación en curso por las causas del accidente
Tras el episodio, las autoridades iniciaron un proceso administrativo para determinar qué provocó que el barco quedara fuera de control en el río Paraná. Entre las primeras medidas adoptadas se encuentra la inspección técnica de la embarcación involucrada.
El objetivo de esta revisión es identificar posibles fallas mecánicas, errores humanos o cualquier otro factor que haya contribuido al choque. Por el momento, no se difundieron conclusiones oficiales, pero se confirmó que se abrió un sumario para avanzar con la investigación, indicó Rosario3.
El caso llamó la atención no solo por lo inusual de la maniobra, sino también por el contexto en el que ocurrió. La zona del Delta del Paraná donde tuvo lugar el accidente es conocida por su intenso tránsito de buques y embarcaciones de distinto porte.
Un episodio atípico en una zona de alto tránsito
Especialistas destacan que, en condiciones normales, este tipo de incidentes no es frecuente en áreas donde la navegación está regulada y monitoreada. Por ello, el hecho de que un barco fuera de control en el río Paraná haya terminado impactando contra las islas genera interrogantes sobre los protocolos de seguridad.
Las imágenes captadas por testigos reflejan la sorpresa de quienes presenciaron el momento, ya que no hubo señales previas claras de maniobras evasivas o intentos de corrección de rumbo antes del impacto.
Mientras continúa la investigación, el episodio se mantiene como uno de los más comentados en el ámbito marítimo en los últimos días. Las autoridades buscan esclarecer lo sucedido para prevenir situaciones similares en una de las vías navegables más importantes del país.