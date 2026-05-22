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Procesaron al ex Puma Patricio Albacete por violencia de género contra Pamela Pombo

El exrugbier Patricio Albacete fue procesado sin prisión preventiva tras la denuncia de su exesposa, Pamela Pombo. La Justicia investigó múltiples episodios de violencia física y hostigamiento.

22 de Mayo de 2026
Se había viralizado un video de la golpiza.
Se había viralizado un video de la golpiza.

El exrugbier Patricio Albacete fue procesado sin prisión preventiva tras la denuncia de su exesposa, Pamela Pombo. La Justicia investigó múltiples episodios de violencia física y hostigamiento.

El ex jugador de Los Pumas Patricio Albacete fue procesado por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas, luego de la denuncia presentada por su exesposa, Pamela Pombo, quien además difundió públicamente un video en el que se observa una presunta agresión del exdeportista.

 

La resolución judicial fue dictada sin prisión preventiva y se basa en una investigación que incluyó al menos cinco hechos de violencia física y un episodio de hostigamiento. Según el fallo, el magistrado consideró acreditados distintos episodios de agresión dentro de una dinámica de violencia sostenida en el tiempo.

 

En particular, los hechos identificados como “Hechos n° 1 y 2” fueron encuadrados como privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo. De acuerdo con la resolución, en uno de esos episodios Patricio Albacete habría encerrado a Pombo dentro del departamento que compartían en la calle Libertad 1542, en la Ciudad de Buenos Aires, impidiéndole salir durante aproximadamente veinte minutos mientras le decía: “De acá no te vas”.

 

La Justicia describió un contexto de violencia y control

 

Según surge del expediente, en un segundo episodio el exrugbier habría interceptado nuevamente a Pamela Pombo cuando ella intentaba abandonar el departamento luego de una discusión y de presuntas agresiones físicas.

En tanto, los “Hechos n° 3, 4 y 5” fueron calificados judicialmente como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, bajo los artículos 89 y 92 del Código Penal, en función del artículo 80, incisos 1° y 11°.

 

El juez remarcó en la resolución que los hechos denunciados no podían analizarse de manera aislada, sino como parte de “una misma dinámica vincular atravesada por violencia física, intimidación y control”. Además, sostuvo que existían elementos suficientes para considerar configurados los delitos investigados, tanto desde el aspecto objetivo como subjetivo.

 

El rol del hostigamiento y el temor de la víctima

En relación al denominado “Hecho n° 6”, la resolución judicial puso el foco en las situaciones de hostigamiento denunciadas por Pombo y en el temor que manifestaba frente a su expareja.

 

Según el fallo, la víctima expresó la necesidad de mantener conversaciones únicamente en lugares con cámaras de seguridad, situación que para el magistrado evidencia el contexto de violencia de género en el que se desarrollaba el vínculo.

 

Para fundamentar la acusación de privación ilegítima de la libertad, el juez citó jurisprudencia y doctrina que sostienen que no es necesario impedir completamente la circulación de una persona, sino que alcanza con restringir o condicionar su libertad ambulatoria “en los límites queridos por la voluntad del sujeto activo”.

 

La palabra de la defensa de Pamela Pombo

 

Tras conocerse el procesamiento de Patricio Albacete, TN Show se comunicó con Ivana Crea, abogada de Pamela Pombo, quien se refirió al estado emocional de su representada frente al avance judicial de la causa.

“Está triste por la situación pero entiende que se está haciendo justicia”, afirmó la letrada sobre cómo atraviesa Pombo este proceso judicial.

Temas:

Pamela Pombo pablo albacete ex Puma rugbier
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