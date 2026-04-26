Salió a la luz el video de la agresión que sufrió Pamela Pombo de su expareja

Pamela Pombo denunció penalmente a su exmarido, el exrugbier Patricio Albacete, por presuntos hechos de violencia de género y difundió en redes sociales videos que, según indicó, registran episodios ocurridos durante la convivencia.

La presentación judicial tomó estado público en las últimas horas y fue acompañada por material audiovisual compartido por la propia denunciante. En esas imágenes, de acuerdo con lo informado, se observan momentos de tensión en el ámbito doméstico.

El caso de Pamela Pombo generó repercusión mediática y quedó bajo intervención de la Justicia, que ya dispuso medidas preventivas.

Qué se conoció de la denuncia

Según trascendió, la relación entre ambos se había formalizado con matrimonio civil en diciembre de 2024 y posteriormente realizaron una celebración en Pilar.

Sin embargo, el vínculo se habría deteriorado en poco tiempo y la separación se concretó en enero de este año.

Pamela Pombo y Patricio Albacete.

En la denuncia, Pamela Pombo sostuvo que existieron episodios de violencia física y señaló que había intentado recomponer la relación mediante terapia de pareja antes de la ruptura definitiva.

Las medidas judiciales

De acuerdo con la información difundida, la Justicia ordenó una restricción de acercamiento para resguardar a la denunciante.

Además, se dispuso la entrega de un botón antipánico y otras medidas de protección mientras avanza la causa.

🚨 PAMELA POMBO DENUNCIÓ A SU EX PAREJA, EL RUGBIER PATRICIO ALBACETE Y REVELÓ EL VIDEO DE UNO DE LOS ATAQUES - Vía @SQP_oficial - Hay denuncia en la justicia civil y se dictó una medida de restricción de acercamiento para el ex Puma por 90 días. pic.twitter.com/N2T2Ol4ByZ — Vía Szeta (@mauroszeta) April 25, 2026

También trascendió que se ordenó al denunciado dejar el domicilio familiar dentro de un plazo fijado judicialmente.

El material difundido

La modelo publicó videos en sus redes sociales que, según expresó, fueron incorporados como evidencia en la denuncia.

Ese material fue uno de los elementos que tomó notoriedad pública en las últimas horas y acompañó el relato presentado ante la Justicia.

Hasta el momento, no se conoció una respuesta pública del denunciado sobre la acusación realizada por Pamela Pombo. Según se informó, la denunciante cuenta con patrocinio legal y acompañamiento psicológico para atravesar el proceso judicial.