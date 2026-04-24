Pamela Pombo denunció a su exmarido Patricio Albacete por violencia de género y presentó un video como prueba clave. La modelo relató episodios de agresiones físicas, psicológicas y económicas ocurridas durante el matrimonio con el exjugador de Los Pumas.
La modelo Pamela Pombo denunció a su exmarido Patricio Albacete por violencia de género, en una causa que ya se encuentra en manos de la Justicia. La acusación se sustenta, entre otras pruebas, en un video en el que se observa al exintegrante de Los Pumas sujetándola del cuello y sacudiéndola dentro de su domicilio. El material fue presentado ante la fiscalía y difundido en televisión, generando fuerte repercusión.
El caso salió a la luz a cuatro meses de que la pareja anunciara su separación. Pombo, quien había contraído matrimonio en junio de 2024 en una ceremonia de alto perfil, decidió romper el silencio y relatar públicamente el calvario que atravesó durante la relación. Según su testimonio, los episodios de violencia comenzaron pocos meses después de la boda, aunque reconoció que durante el noviazgo ya existían señales de alerta.
En diálogo con el programa SQP, la modelo explicó que las agresiones se iniciaron en septiembre de 2024 y que, pese a ello, demoró en tomar la decisión de separarse debido al miedo, la frustración y el deseo de sostener el vínculo.
El video como prueba y el relato de las agresiones
Uno de los elementos más contundentes de la denuncia es el video que muestra una situación de violencia física. Según Pombo, no se trata del episodio más grave. “Es el más tranquilo que tengo”, afirmó, dejando entrever la gravedad de otros hechos que no habrían quedado registrados.
La modelo detalló que muchas de las discusiones estaban vinculadas a presuntas infidelidades. En ese contexto, relató un episodio en el que encontró ropa interior de otra mujer en el vehículo de su entonces pareja, lo que habría derivado en una fuerte confrontación. Según su versión, la respuesta del exjugador fue negar los hechos y minimizar la situación.
También señaló que el propio Albacete le había reconocido problemas de ira, lo que motivó la realización de terapia de pareja. Sin embargo, aseguró que los episodios de violencia continuaron y fueron escalando con el tiempo.
Violencia física, psicológica y económica
Pombo sostuvo que la violencia no fue solo física, sino también psicológica y económica. En este sentido, denunció que su exmarido intentó expulsarla del domicilio que compartían mediante una medida cautelar, pese a que ambos habían decidido separarse previamente, según información de La Nación.
“Hace siete meses que estoy en alerta, que no duermo, que no como bien”, expresó, describiendo el impacto emocional que le dejaron los episodios vividos. Además, aseguró que en uno de los hechos más graves llegó a temer por su vida.
La denunciante también explicó que el sistema de cámaras instalado en la vivienda —originalmente pensado para monitorear a sus mascotas— terminó registrando las agresiones. No obstante, indicó que uno de los videos más comprometedores ya no está disponible porque habría sido eliminado.
Hasta el momento, no hubo declaraciones públicas de Patricio Albacete sobre las acusaciones. La causa continúa en etapa de investigación judicial.