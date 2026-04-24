Impuesto a las Ganancias: qué sueldos quedan alcanzados tras aumentos en mayo 2026

El Impuesto a las Ganancias vuelve a estar en el centro de la atención tras los aumentos salariales de mayo 2026. Con nuevas escalas establecidas por ARCA y paritarias recientes, miles de trabajadores analizan si comenzarán a sufrir retenciones en sus recibos de sueldo.
En medio de las recientes actualizaciones salariales, el Impuesto a las Ganancias vuelve a generar dudas entre los trabajadores argentinos. El impacto de las paritarias firmadas en sectores como empleados de comercio y encargados de edificios podría modificar la situación de algunos contribuyentes en mayo de 2026, especialmente en aquellos casos donde los ingresos superen los nuevos pisos establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Aunque la mayoría de los sueldos del sector privado aún se mantiene por debajo del mínimo no imponible, ciertos adicionales y categorías superiores podrían quedar alcanzados.
De acuerdo con las escalas vigentes, los mínimos para quedar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias en mayo de 2026 varían según la situación familiar. Un trabajador soltero sin hijos comenzará a tributar si supera los $2.998.725 de salario bruto mensual. En el caso de quienes tienen cargas de familia, los umbrales se elevan: con un hijo el piso es de $2.692.757 netos, con dos hijos asciende a $2.896.573, mientras que un casado con dos hijos tributa a partir de los $3.300.726 netos. Estos valores se actualizan en función de las escalas oficiales y la evolución de los salarios.
En paralelo, el análisis de estos montos se cruza con los aumentos salariales recientes, lo que genera incertidumbre en algunos sectores laborales.
Impacto del Impuesto a las Ganancias en empleados de comercio
En el caso de los empleados de comercio, el acuerdo paritario firmado establece un incremento del 5% trimestral entre abril y junio de 2026, además de sumas fijas mensuales. Sin embargo, incluso con estas mejoras, los salarios básicos de la actividad continúan ubicándose muy por debajo de los mínimos del Impuesto a las Ganancias, lo que significa que la mayoría de los trabajadores del sector no se verán alcanzados por el tributo.
Las categorías más representativas —como administrativos, cajeros, auxiliares y vendedores— registran remuneraciones básicas que rondan entre $1.078.000 y $1.142.000, a las que se suman adicionales como presentismo, antigüedad y sumas no remunerativas. Aun considerando estos conceptos, solo algunos puestos jerárquicos o con mayor antigüedad podrían acercarse a los umbrales fiscales establecidos.