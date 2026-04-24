En un trágico episodio que conmociona a la zona, un hombre fue atropellado mientras cambiaba un neumático y murió en la Ruta Provincial Nº6, en la noche del viernes, cuando circulaba por el kilómetro 67 de la Ruta Provincial N° 6, en jurisdicción de Mojones Norte, departamento Villaguay.

El hallazgo se produjo alrededor de las 19:45 horas, tras un llamado telefónico que alertó a la dependencia policial sobre una persona caída sobre la calzada. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Mojones Norte constataron la presencia de un hombre sin vida y un vehículo estacionado sobre la banquina oeste con las balizas encendidas.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar del siniestro, la víctima habría estado realizando una maniobra relacionada con el cambio de un neumático cuando ocurrió el hecho. Personal médico policial confirmó posteriormente el fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades judiciales dispusieron la intervención de la Fiscalía en turno, mientras que personal especializado en Accidentología Vial trabajó en el relevamiento de pruebas en el sitio del suceso. La investigación se mantiene abierta y no se descarta ninguna hipótesis sobre la mecánica del siniestro. No se descarta la participación de un tercero, indicaron fuentes policiales.

Investigación en curso y peritajes en la Ruta Provincial N°6

Efectivos de la fuerza provincial, junto a peritos técnicos, realizaron inspecciones en la zona del kilómetro 67 con el objetivo de determinar con precisión cómo se produjo el siniestro. El vehículo involucrado permanecía detenido en la banquina, lo que refuerza la hipótesis inicial de una detención por desperfecto mecánico.