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Policiales Operativo en la costa del río Uruguay

Secuestraron mercadería por más de $40 millones en un intento de contrabando

El procedimiento fue realizado por Prefectura en la zona de Salto Grande y en jurisdicción de Concordia. Detectaron maniobras sospechosas y hallaron bultos ocultos con indumentaria, vehículos y otros elementos.

24 de Abril de 2026
Operativo de Prefectura en la costa del río Uruguay
Operativo de Prefectura en la costa del río Uruguay Foto: Concordia Policiales

El procedimiento fue realizado por Prefectura en la zona de Salto Grande y en jurisdicción de Concordia. Detectaron maniobras sospechosas y hallaron bultos ocultos con indumentaria, vehículos y otros elementos.

Secuestraron mercadería valuada en más de 40 millones de pesos que presuntamente iba a ser trasladada de manera ilegal hacia Uruguay durante un operativo de personal de la Prefectura Naval Argentina, delegación Salto Grande, desarrollado en inmediaciones de un camping ubicado a la altura del kilómetro 345 del río Uruguay, en jurisdicción de Concordia.

 

El procedimiento se desarrolló en el marco de tareas de patrullaje terrestre, cuando los efectivos detectaron a tres hombres que realizaban maniobras compatibles con el traslado irregular de mercadería hacia la ciudad de Salto. Ante esta situación, se dispuso un rastrillaje en la zona, que permitió localizar cuatro bultos cerrados ocultos entre la vegetación, publicó Concordia Policiales.

 

Elementos incautados y avance de la causa

 

Como resultado del operativo, se secuestraron artículos de indumentaria, dos teléfonos celulares, dos vehículos, una embarcación artesanal de chapa con motor fuera de borda, un bidón de combustible, una red de pesca de aproximadamente 80 metros y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

 

Según se informó, el valor total de los elementos incautados superó los 40 millones de pesos, además de 4.000 pesos uruguayos.

 

Con intervención del Juzgado Federal de Concordia, se dispuso el traslado de la mercadería y de los involucrados a la dependencia correspondiente. Los tres hombres quedaron en libertad, supeditados a la causa, en el marco de una investigación por tentativa de contrabando, en infracción a la Ley 22.415.

 

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