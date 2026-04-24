Narco uruguayo rechazó la extradición y continuará detenido en Entre Ríos

Se realizó este jueves la audiencia de extradición del ciudadano uruguayo Carlos Araujo, detenido semanas atrás en Concordia tras un operativo de la Policía de Entre Ríos en el barrio Belgrano Sur, en el marco de una alerta roja de Interpol. El acusado se encontraba prófugo de la Justicia de Uruguay luego de haberse fugado de una prisión domiciliaria, y cumple en su país una condena de cinco años y seis meses por delitos vinculados a receptación, tráfico de armas y suministro de estupefacientes.

La audiencia fue presidida por la jueza federal Analía Ramponi, con la participación del imputado y su defensor, Martín Lombardo. En ese contexto, se le notificó formalmente el pedido de extradición y se le consultó si prestaba conformidad para ser entregado a su país de origen. Sin embargo, Araujo rechazó la solicitud, por lo que el proceso continuará por la vía ordinaria, avanzando hacia un juicio de extradición donde se evaluarán los requisitos legales correspondientes, publicó Concordia Policiales.

Mientras tanto, el acusado permanecerá detenido en una unidad penal de Entre Ríos. En este marco, su abogado solicitó el traslado desde la Unidad Penal de Gualeguaychú hacia la Unidad Penal Nº3 de Concordia, con el objetivo de facilitar el contacto con su familia durante las visitas.

Condena y fuga

La causa tuvo origen en una investigación llevada adelante por la Fiscalía Letrada Departamental de 1º Turno de Salto por un hecho ocurrido el 2 de febrero de 2025. Días después, el 5 de febrero, el acusado fue condenado a cinco años y seis meses de prisión.

Tras la sentencia, el hombre fue alojado en la Unidad INR Nº 20 de esa ciudad. Sin embargo, en enero de 2026 se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria por motivos de salud.

Posteriormente, el 2 de febrero de 2026, la medida fue revocada y, al ordenarse su regreso a la unidad penitenciaria, se constató que se había fugado.

Carlos Araujo

Las autoridades del país vecino advirtieron desde un inicio que existía la posibilidad de que el sujeto, que no tuvo tobillera electrónica durante su domiciliaria, haya cruzado hacia la Argentina por un paso fronterizo ilegal por Entre Ríos.

Con la información aportada, se realizaron diversos operativos en Concordia y se incrementaron los controles en los principales caminos, hasta que este lunes 23 de marzo por la noche se logró su detención.

La captura se logró tras un procedimiento cerrojo y Araujo, al percatarse de la llegada de los efectivos, se dio a la fuga e intentó ocultarse en un arroyo, pero fue detenido minutos después.

Durante su escape arrojó diversos elementos que lograron ser incautados, entre los que se encuentran 28 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, nueve cartuchos calibre .32 auto y 24 cartuchos calibre .22, una balanza de precisión, dos celulares y elementos de corte.