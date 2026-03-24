 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Tras Alerta Roja de Interpol

Hallaron oculto en ciudad fronteriza de Entre Ríos, a un narco fugado de Uruguay

Se trata de Carlos Damián Araujo, quien tenía un pedido de captura en el país vecino por tráfico interno de armas y reiterados delitos de suministro de estupefacientes. Fue detenido en Concordia tras un operativo cerrojo.

24 de Marzo de 2026
Un narco que era buscado en Uruguay fue detenido en Entre Ríos.
Un narco que era buscado en Uruguay fue detenido en Entre Ríos. Foto: (NA).

Se trata de Carlos Damián Araujo, quien tenía un pedido de captura en el país vecino por tráfico interno de armas y reiterados delitos de suministro de estupefacientes. Fue detenido en Concordia tras un operativo cerrojo.

Hallaron oculto en ciudad de Entre Ríos, a narco fugado de Uruguay. Un narco que era intensamente buscado en Uruguay fue detenido en la provincia de Entre Ríos y se supo que durante el operativo intentó ocultarse en un arroyo. Se trata de Carlos Damián Araujo, quien tenía un pedido de captura en el país vecino por tráfico interno de armas y reiterados delitos de suministro de estupefacientes.

 

La travesía comenzó días atrás cuando Interpol dio a conocer la Alerta Roja contra Araujo luego de que se constató que había infringido la prisión domiciliaria que cumplía en la ciudad uruguaya de Salto tras haberse sometido a una operación, supo la Agencia Noticias Argentinas.

 

Las autoridades del país vecino advirtieron desde un inicio que existía la posibilidad de que el sujeto, que no tuvo tobillera electrónica durante su domiciliaria, haya cruzado hacia la Argentina por un paso fronterizo ilegal por Entre Ríos.

Con la información aportada, se realizaron diversos operativos en Concordia y se incrementaron los controles en los principales caminos, hasta que este lunes 23 de marzo por la noche se logró su detención, indicó el medio El Entre Ríos.

La captura se logró tras un procedimiento cerrojo y Araujo, al percatarse de la llegada de los efectivos, se dio a la fuga e intentó ocultarse en un arroyo, pero fue detenido minutos después.

 

Durante su escape arrojó diversos elementos que lograron ser incautados, entre los que se encuentran 28 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, nueve cartuchos calibre .32 auto y 24 cartuchos calibre .22, una balanza de precisión, dos celulares y elementos de corte.

Tras su captura, se iniciaron los trámites para concretar su extradición lo antes posible.

Temas:

Uruguay Pedido de captura Concordia provincia de Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso