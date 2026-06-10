Belgrano celebra sus 115 años: "Estamos trabajando en obras y queremos llevar al club al profesionalismo"

REDACCIÓN ELONCE
El Club Belgrano celebra este año sus 115 años de vida institucional, una fecha que encuentra a la entidad atravesando un proceso de transformación marcado por importantes obras de infraestructura, el fortalecimiento de sus divisiones formativas y nuevos proyectos.
El Club Belgrano celebra este año sus 115 años de vida institucional, una fecha que encuentra a la entidad atravesando un proceso de transformación marcado por importantes obras de infraestructura, el fortalecimiento de sus divisiones formativas y nuevos proyectos destinados a garantizar la sustentabilidad económica de la institución.
En el marco del aniversario, el vicepresidente del club, Javier Martínez, dialogó con Elonce y destacó el presente que atraviesa la entidad. "Estamos en nuestros 115 años de historia del club, una historia muy rica, muy grande y acá también trabajando para que siga la institución funcionando", expresó.
Martínez explicó que la institución se encuentra en una etapa de transición impulsada por la actual conducción, encabezada por Alejandro Schneider. “Desde el año pasado se han comenzado grandes obras dentro de la institución, como es el estadio. Ya se está trabajando con las obras", señaló.
A ello se suma la inauguración del outlet del club, concretada durante el año pasado, una iniciativa pensada para generar recursos genuinos. "Son recursos del club y se inauguró el año pasado. Seguimos trabajando para que todos sean recursos e ingresos para la institución", indicó.
Históricamente identificado con el fútbol, Belgrano continúa desarrollando infraestructura para acompañar su crecimiento deportivo. "Nosotros nos caracterizamos por historia dentro del fútbol. Hoy nuestras instalaciones están un poco más acotadas porque estamos con obras, tanto acá en la sede como en el estadio. Tenemos un complejo de entrenamiento y estamos mayormente ahí", explicó el dirigente.
Actualmente, los trabajos están concentrados en el sector de piletas, uno de los proyectos más ambiciosos de la institución. "Después de haber terminado el outlet, ahora se está trabajando en la zona de piletas, con un hermoso proyecto. A partir de esta temporada, noviembre o diciembre, ya va a estar inaugurada, si Dios quiere", adelantó.
En cuanto a la masa societaria, Martínez señaló que la entidad cuenta actualmente con alrededor de 700 socios y mantiene como objetivo seguir ampliando su base de asociados. "Hoy contamos con muchos chicos dentro de la institución en una competencia de AFA, que se logró a partir del año pasado. Para nosotros es súper importante dentro del proyecto de formación de los jugadores", remarcó.
Un outlet para financiar el crecimiento
Otro de los ejes destacados por la dirigencia es el funcionamiento del outlet del club, ubicado en la tradicional esquina de Salta y Nogoyá.
Según explicó Martínez, el espacio comercial busca generar ingresos para sostener el movimiento económico de la entidad. "Toda la indumentaria y ropa que se trae es de Estados Unidos directamente, de muy buena calidad. Los costos de las prendas son económicos y son todos ingresos para sostener todo el movimiento económico de la institución", detalló.
Además, destacó que el local ofrece una amplia variedad de prendas y talles para el público.
El gran objetivo: llegar al profesionalismo
De cara al futuro, la dirigencia mantiene una meta clara: consolidar el crecimiento institucional y alcanzar el fútbol profesional. "El deseo, junto a Alejandro, que hoy es el presidente del club, es siempre llevar al club al profesionalismo. Estamos en camino. Hoy ya nuestras divisiones inferiores están jugando en AFA, que es una competencia nacional por medio del Consejo Federal", sostuvo.
Y agregó cuál es el gran anhelo de la institución: "Tener nuestro estadio y poder jugar con la categoría de primera división en el profesionalismo". Elonce.com