Harán juicio académico a uno de los jóvenes denunciados por matar a golpes a una nutria

El brutal caso de maltrato animal que generó una ola de indignación en Bahía Blanca acaba de sumar un nuevo capítulo. La Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) resolvió suspender preventivamente e iniciar un juicio académico contra Juan Bautista Bravo, uno de los jóvenes denunciados por el caso de maltrato animal seguido de muerte que se conoció tras la viralización de un video en el que se observa el ataque a un coipo, también conocido como nutria criolla.

La medida fue adoptada por el Consejo Directivo de la casa de estudios a través de la Resolución N° 293/2026, fechada el 8 de junio, en la que se hace referencia al “comportamiento público” del estudiante y a los registros fílmicos publicados en redes sociales y medios digitales.

El caso había tomado estado público luego de que la presidenta de la Fundación Grupo Alianza Animal, Morena Loncaric, realizara una denuncia penal por el hecho ocurrido en Paraguay al 500. Según se informó, el animal fue atacado a patadas por dos jóvenes oriundos de Huanguelén, en un episodio que generó fuerte repudio social, publicó La Brújula 24.

En el documento, la UTN sostuvo que los videos difundidos “evidencian” por parte de Bravo “la realización de actos de violencia y maltrato animal, seguidos de la muerte de un coipo, nutria criolla”. Además, indicó que los hechos se conocieron el sábado 6 de junio y dieron lugar a la actuación de oficio de la Fiscalía.

La resolución también expresa que la conducta atribuida al estudiante resulta “repudiable” e “impropia de un estudiante universitario”, además de señalar que causó indignación en la comunidad en general y, en particular, entre estudiantes de la carrera.

Bautista Bravo e Imanol Santerre, acusados de maltrato animal

La universidad enmarcó la decisión en el Reglamento de Disciplina para Alumnos, Ordenanza N° 613, que prevé sanciones para estudiantes que incurran en conductas contrarias a la dignidad o ética universitaria. Según el texto, el Consejo Directivo consideró que no era necesaria una información sumaria previa, por tratarse de hechos “públicos y notorios”.

A partir de esa evaluación, la Facultad resolvió hacer lugar a las actuaciones iniciadas por la Secretaría Legal y Técnica y dar traslado al estudiante para que conteste la imputación en los plazos establecidos por el reglamento.

En paralelo, se dispuso la suspensión preventiva de Bravo como estudiante de la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, donde cursa la Tecnicatura Universitaria en Programación, hasta tanto se sustancie el juicio académico y se determine la eventual sanción aplicable. Desde la propia universidad dejaron trascender que una de las sanciones posibles es la expulsión definitiva.

El Consejo Directivo también solicitó que, en la próxima reunión ordinaria, sus miembros eleven propuestas para conformar un Tribunal Académico, que será el encargado de intervenir en la situación planteada y evaluar la aplicación de una sanción disciplinaria.

La resolución será elevada al Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional para su conocimiento, conforme a la reglamentación vigente.

Mientras tanto, en el plano judicial, el caso continúa bajo investigación luego de la denuncia impulsada por la Fundación Grupo Alianza Animal. En la presentación se apuntó contra los jóvenes involucrados y se describió que el animal, de unos 60 centímetros, había sido buscado previamente por personal de Zoonosis para ser rescatado.

El episodio generó una amplia repercusión en redes sociales y derivó en distintas actuaciones institucionales. Desde la fundación proteccionista habían pedido canalizar la situación por la vía judicial y evitar cualquier tipo de reacción violenta contra los denunciados.