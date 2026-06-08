Maltrato animal en Bahía Blanca: mataron a patadas a una nutria, se filmaron y fueron denunciados

Un caso de maltrato animal en Bahía Blanca generó conmoción tras viralizarse un video donde dos jóvenes agreden hasta la muerte a una nutria. La Justicia investiga el hecho.
Un caso de maltrato animal en Bahía Blanca generó fuerte conmoción social luego de la viralización de un video en el que dos jóvenes de 18 años atacan a una nutria hasta provocarle la muerte. El hecho, que ocurrió el jueves por la noche en la calle Paraguay al 500, llegó rápidamente a las autoridades municipales, que anunciaron acciones judiciales para avanzar en la investigación.
Los involucrados fueron identificados como Bautista Bravo e Imanol Santerre, oriundos de Coronel Suárez y radicados en Bahía Blanca por estudios. Según las imágenes difundidas, Bravo acorrala al animal contra la vereda mientras lo golpea repetidamente, mientras Santerre registra toda la secuencia con su teléfono celular.
El video que desató la indignación
El material audiovisual muestra una escena de extrema crueldad en el marco de un caso de maltrato animal que ya es investigado por la Justicia. En el registro se escucha a quien filma decir: “Vamos a matarlo y lo hacemos escabeche”, mientras ambos jóvenes dudaban sobre si el animal era una nutria o un carpincho.
El episodio también expuso antecedentes del animal en la zona, ya que personal de Zoonosis había intentado capturarlo días antes sin éxito, según informaron fuentes municipales.
La denuncia y el avance judicial
El caso llegó a la Fundación Grupo Alianza Animal, que tomó intervención tras la viralización del video. Su presidenta, Morena Loncaric, confirmó que se presentó una denuncia penal por maltrato animal seguido de muerte.
“Cuando lo vimos, empecé a investigar porque me parecía que no podía quedar impune”, expresó Loncaric en diálogo con La Brújula 24. Además, remarcó que toda la información recabada fue entregada a la Policía para evitar la difusión de datos personales en redes sociales.
Intervención del municipio y la Justicia
En paralelo, la Municipalidad de Bahía Blanca anunció que se presentará como particular damnificado en la causa y que trabaja junto al fiscal Santiago Garrido. Desde el Ejecutivo local remarcaron que hechos de este tipo “no pueden ser relativizados ni naturalizados”.
El caso quedó encuadrado en la Ley 14.346, que establece sanciones penales por actos de crueldad y maltrato animal. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar responsabilidades y la posible participación de testigos en el hecho.