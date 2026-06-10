Crisis en Valentinuz: trabajadores reclaman salarios adeudados, aguinaldo e indemnizaciones

A una semana de la manifestación realizada frente a la planta de Valentinuz Aberturas, en el Parque Industrial de Paraná, los trabajadores continúan reclamando el pago de salarios adeudados, aguinaldos e indemnizaciones, en medio de un escenario que califican de "total incertidumbre".

El abogado de un grupo de empleados afectados, Fausto Gripaldi, brindó a Elonce detalles sobre el estado actual del conflicto y las acciones judiciales que se encuentran en marcha.

Según explicó, la empresa contaba con una planta de aproximadamente 34 trabajadores activos. Actualmente, el letrado representa a 18 de ellos, aunque aclaró que en total fueron 20 los empleados despedidos en esa instancia.

Respecto de la situación de los trabajadores, Gripaldi fue contundente: "Es de total incertidumbre. Estamos con medidas de embargo preventivo, pero sin tener respuesta concreta de la empresa para dar solución a la situación de los trabajadores". En ese sentido, indicó que desde diciembre “se registran incumplimientos salariales y existen haberes adeudados correspondientes a distintos meses de este año, además del aguinaldo”.

Mientras tanto, algunos empleados aún mantienen vínculo formal con la empresa, aunque sin actividad efectiva. "Todavía están en una situación como de incertidumbre, por cuanto estaban con una especie de licencia sin goce que la empresa había comenzado a dar, que suspendía el salario, pero ellos siguen siendo formalmente empleados, no fueron despedidos", explicó.

La situación quedó expuesta este miércoles cuando uno de esos trabajadores intentó regresar a su puesto tras finalizar el período de licencia. "Concurrió a la fábrica y no le abrieron las puertas. Obviamente, la fábrica está cerrada", afirmó el abogado.

Ante la falta de respuestas concretas por parte de la firma, los trabajadores avanzaron con medidas cautelares. Gripaldi confirmó que se trabaron embargos preventivos sobre bienes de la empresa y también sobre el inmueble donde funciona la planta.

"Estuvimos un mandamiento de embargo de los bienes libres del establecimiento para evitar la disposición de las máquinas, los insumos y los productos terminados. Hay muchas puertas que han quedado sin ser vendidas pero que están terminados los procesos productivos", indicó. Según detalló, el objetivo es evitar la venta de activos sin que los trabajadores puedan cobrar las acreencias que les corresponden.

"Queremos evitar justamente la disposición tanto de las máquinas como de los insumos como de los productos terminados, que también llamativamente hay muchas puertas que han quedado sin ser vendidas, pero que ya están terminadas", sostuvo.

Además, explicó que las medidas judiciales permiten resguardar los derechos de los empleados frente a eventuales operaciones de venta por parte de la empresa.

"Estamos abiertos a que llegue una propuesta de la empresa, de regularizar salarios y aguinaldos o pagar indemnizaciones. Si de la empresa no hay propuesta, nosotros tenemos que seguir con las herramientas que tenemos en la vía judicial.

"El diálogo con la empresa existe, estamos en diálogo, en negociaciones, pero la realidad es que desde la empresa no hay ninguna propuesta concreta para pagar", aseguró Gripaldi. De acuerdo con lo manifestado por la firma, una de las alternativas que evalúan es la venta de maquinaria e inmuebles para obtener fondos. Sin embargo, el abogado advirtió que, sin las cautelares vigentes, esos bienes podrían haberse vendido sin garantizar el cobro de los trabajadores. “Hoy el crédito laboral de los trabajadores está resguardado, no se puede vender sin que ellos se enteren", afirmó.

Mientras la situación permanece sin resolución, los trabajadores analizan nuevas acciones de visibilización. "Muy probablemente en los próximos días se haga una movilización nuevamente", anticipó Gripaldi.

Asimismo, señaló que desde el gremio surgió la posibilidad de organizar una olla popular como forma de acompañar a las familias afectadas por la falta de ingresos. Elonce.com