Crisis en Valentinuz: con 25 años de trabajo y sin respuestas, empleados protestarán por despidos

La crisis industrial en Valentinuz Aberturas se convirtió en uno de los casos más representativos del complejo escenario que atraviesa el sector manufacturero argentino. La empresa fundada en Paraná en 1977, dedicada a la fabricación de aberturas, mantiene actualmente guardias mínimas en su planta ubicada en el Parque Industrial y enfrenta un proceso de paralización que derivó en despidos, salarios impagos y una creciente incertidumbre sobre su continuidad.

En distintos puntos del país se registraron cierres de establecimientos, suspensiones y reducciones de personal que impactaron de lleno en las economías regionales. En Paraná, la situación de Valentinuz generó preocupación entre los trabajadores y sus familias.

La firma, atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia, con decenas de empleados afectados y sin certezas respecto del futuro de la compañía.

Trabajadores sin respuestas y una movilización para visibilizar el conflicto

El secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera (SOIM) de Paraná, Silvio Chiarella, confirmó a Elonce que el gremio decidió convocar a una movilización, para este miércoles a las 9, frente a las instalaciones de la empresa para visibilizar la situación y reclamar respuestas por parte de los propietarios.

“La situación actual es igual que hace tres semanas, donde no hemos tenido contacto ni con los dueños de la empresa ni con los apoderados legales”, sostuvo a Elonce el dirigente sindical al explicar los motivos de la protesta.

Según detalló, en la fábrica trabajaban 34 personas. De ese total, 17 fueron despedidas el 13 de mayo, mientras que otras 13 solicitaron licencia sin goce de sueldo debido a la imposibilidad de sostenerse económicamente tras varios meses sin percibir sus haberes.

“Hace tres meses que no cobraban los salarios”, remarcó Chiarella al dialogar con Elonce. Ante la ausencia de respuestas empresariales, el sindicato resolvió convocar a la comunidad para acompañar el reclamo. “Estamos convocando a toda la sociedad a que nos acompañe en esta manifestación”, expresó.

Deudas laborales, previsionales y problemas de cobertura médica

Además de los salarios adeudados, el conflicto incluye una importante deuda vinculada a aportes retenidos y obligaciones patronales que impactan directamente en los trabajadores.

Chiarella explicó que la deuda con el sindicato ($33 millones) no constituye hoy la principal preocupación. “La prioridad siempre es cobrar los salarios de los trabajadores y después nosotros veríamos cómo cobrar la deuda de cuota sindical”, indicó a Elonce.

Sin embargo, advirtió que existen obligaciones mucho más sensibles que permanecen incumplidas. “Lo más importante es que tienen deuda importante con la obra social, con lo cual la salud de los trabajadores estaba afectada, y con el seguro de vida también”, señaló Chiarella.

El dirigente gremial agregó que también existen problemas relacionados con aportes previsionales y otros compromisos patronales. “La deuda es muy grande, pero acá lo más importante para recalcar es la deuda con los trabajadores”, afirmó.

La situación se agrava porque muchos empleados dedicaron gran parte de su vida laboral a la empresa. “Hay gente que entró en el año 81, que trabajó toda la vida. Estamos hablando de más de 44 años dentro de la empresa”, destacó al dialogar con Elonce y agregó qeu "no les dan respuesta de cómo van a cobrar la indemnización".

Décadas de trabajo y un futuro incierto

Uno de los aspectos que más preocupa al gremio es la elevada antigüedad de gran parte de los operarios afectados. Según explicó Chiarella, la mayoría supera los 25 años de permanencia en la firma. “Hay muy pocos que tienen una antigüedad de 11 años; esos son los muy pocos. La mayoría tiene más de 25 años de antigüedad en la empresa”, aseguró y agregó "hay gente que le dedicó toda la vida a Valentinuz para que la empresa, tenga el crecimiento que tuvo".

Para el sindicato, la situación resulta especialmente grave debido a la falta de comunicación por parte de los responsables de la compañía. “Los trabajadores se encuentran en una situación en la que los han dejado solos. No hay ninguna respuesta, no hay ninguna comunicación y eso es lo más triste en este caso”, manifestó.

La incertidumbre se extiende también a las indemnizaciones. Hasta el momento, según indicó el dirigente sindical, los trabajadores no recibieron información concreta sobre cómo se cancelarán las obligaciones derivadas de los despidos ni sobre los mecanismos previstos para afrontar las deudas salariales acumuladas.

Familias afectadas por la falta de ingresos

Mientras continúa la incertidumbre, las consecuencias se sienten en los hogares de los trabajadores. “Muchos de ellos han consumido los pocos ahorros que tenían. Seguramente, han recurrido al apoyo familiar también”, relató Chiarella al describir la situación social que atraviesan las familias.

Desde el sindicato señalaron que brindaron asistencia en distintas oportunidades, incluyendo la entrega de útiles escolares cuando comenzó el ciclo lectivo. Sin embargo, reconocieron que el deterioro económico se profundizó a medida que transcurrieron los meses sin cobro de salarios.

Los 13 trabajadores que solicitaron licencia sin goce de sueldo, optaron por buscar nuevas oportunidades laborales para sostener a sus familias. Algunos lograron insertarse temporalmente en otras actividades, aunque la situación general continúa siendo compleja. “De alguna forma hay que mantener a la familia, más en la situación complicada en la que está hoy”, resumió el titular del SOIM al dialogar con Elonce.

Reclamos judiciales y expectativa por una solución

Otro de los puntos denunciados por el sindicato es que la empresa realizaba descuentos correspondientes a aportes obligatorios, pero esos fondos no habrían sido depositados en los organismos correspondientes. “Todos los descuentos para los trabajadores se realizaban correctamente, pero no iban a donde tenían que ir”, afirmó Chiarella.

El dirigente calificó el hecho como una problemática grave debido al impacto que genera en la cobertura médica y en otros derechos laborales. “Más allá de no pagarle los sueldos, descuidar la salud, es algo que realmente nos tenía muy preocupados”, sostuvo.

Ante la falta de respuestas empresariales, el gremio anunció que avanzará con presentaciones formales ante la Secretaría de Trabajo. Paralelamente, cada trabajador iniciará los reclamos individuales correspondientes para exigir el pago de salarios, indemnizaciones y demás conceptos adeudados.

“Dimos un tiempo prudencial a la empresa para que iniciara algún contacto y poder buscar soluciones. Como eso no ha ocurrido, empezaremos con la diligencia en la Secretaría de Trabajo”, dio Chiarella y agregó que “después cada trabajador hará en forma individual los reclamos como corresponde”.

Mientras tanto, la movilización convocada por el sindicato, para este miércoles a las 9, busca mantener visible un conflicto que refleja las dificultades que atraviesa una parte importante del entramado industrial argentino.

La situación de Valentinuz Aberturas, una empresa con casi medio siglo de historia en Paraná, sintetiza el impacto que la caída de la actividad económica puede tener sobre trabajadores, familias y sectores productivos enteros.