Histórica fábrica de Paraná paralizó su producción y trabajadores denuncian 25 despidos

REDACCIÓN ELONCE
La fábrica de aberturas fundada hace 50 años en Paraná, paralizó su producción en la planta del Parque Industrial. Empleados dialogaron con Elonce y expresaron su reclamo por retrasos en pagos y dan cuenta de al menos 25 despidos.
La industria de aberturas en Argentina atraviesa una crisis profunda. Este colapso se debe al derrumbe de la construcción, la paralización de la obra pública y una apertura a importaciones que afecta la rentabilidad local.
En ese marco, se han registrado cierres históricos y recortes de personal en fábricas en distintos puntos del país. Además, muchas Pymes enfrentan rentabilidad casi nula y trabajan con extensos plazos de pago, lo que les genera un ahogo financiero.
El reemplazo progresivo de la manufactura nacional por productos terminados o importados, afecta gravemente a las industrias locales y las micro, pequeñas y medianas empresas, se ven obligadas a hacer recortes de personal, realizar concursos preventivos o reconvertirse obligatoriamente hacia la importación.
El entramado industrial argentino enfrenta un panorama con cierre de fábricas que afecta a todo el ecosistema de proveedores. Y la capital de Entre Ríos, no escapa a contexto descrito. Una empresa fundada en Paraná, con casi 50 años de actividad, afronta la paralización de su planta en el Parque industrial y el riesgo de cierre, pudo confirmar Elonce.
A cinco décadas de su fundación y con planta paralizada
Valentinuz Aberturas, fue fundada en 1977, es una empresa dedicada a la fabricación de puertas de interior, corredizas de embutir y frentes de placares en distintas variedades de madera.
La planta actualmente permanece sin actividad productiva, solo mantiene guardias mínimas en distintos turnos, y se enfrenta al riesgo de cierre, según contaron trabajadores a Elonce.
Dos de ellos, dialogaron con este medio, para dar cuenta de la situación. Sebastián Suárez y Luis Suárez, confirmaron a Elonce la situación que atraviesan.
Los dos trabajadores, tienen más de una década de antigüedad en la firma, dieron cuenta de la incertidumbre que atraviesan decenas de familias vinculadas a la empresa. Ambos coincidieron en que hay retrasos en el pago de salarios y aguinaldos, además de cesantías laborales que afectarían a unos 25 empleados.
Reclamos salariales y licencias
Sebastián Suárez explicó que se encuentra con licencia hasta el 1 de junio y que, pese a haber enviado carta documento junto a su abogado, no obtuvo ninguna respuesta por parte de la empresa.
“A mí me deben lo que es aguinaldo, y lo que es sueldo de febrero y marzo”, afirmó el trabajador a Elonce, quien señaló que lleva 12 años de antigüedad en la fábrica y que durante el último tiempo se desempeñó como sereno nocturno.
Respecto al motivo de la licencia, relató que la situación económica se volvió insostenible. “Veníamos a trabajar y no cobrábamos. Necesitábamos el dinero para el combustible, pero no teníamos lo suficiente para venir”, sostuvo.
Denuncian despidos y falta de respuestas
Por su parte, Luis Suárez indicó que atraviesa una situación similar. “Me deben el aguinaldo, como el sueldo de marzo y abril. También mandamos carta documento y no tuve respuesta por parte de nadie de la fábrica”, expresó a Elonce.
El trabajador cuestionó además la falta de acompañamiento sindical. Según afirmó, pese a estar afiliados a la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA), no recibieron asistencia. “La verdad, el sindicato se borró, no tuvimos nada de parte de ellos”, manifestó.
En relación con la intervención estatal, señaló que hubo una mediación en la Secretaría de Trabajo, aunque la empresa no habría participado. “La fábrica tampoco se presentó y tampoco sus abogados”, dijo.
Planta paralizada y futuro incierto
Luis Suárez detalló que unos 25 trabajadores ya recibieron cartas de despido. “Ellos, por lo que tengo entendido, esperan cobrar la ley 247, que es el 50% de la indemnización”, explicó.
En tanto, otros empleados, que se encuentran de licencia, todavía no fueron formalmente notificados.
Según explicó, esa situación les impide iniciar trámites para acceder al fondo de desempleo. “Somos cinco o seis empleados más que estamos en esta situación, que no se les ha notificado nada para poder empezar a cobrar el fondo de desempleo o algo para afrontar la situación”, sostuvo.
Además, relató que durante años cumplió funciones jerárquicas que, según afirmó, nunca fueron reconocidas salarialmente. “En los últimos dos años tuve jefe personal y no se me abonó nada correspondiente a eso”, señaló a Elonce.
Actualmente, la planta permanece sin actividad productiva. “En este momento no hay actividad. Sé que hay guardia mínima a la mañana, a la tarde y a la noche, nada más”, afirmó Luis Suárez. Mientras tanto, los trabajadores aguardan definiciones sobre el futuro de la empresa y el cobro de los haberes adeudados.