“Se borraron, nos abandonaron”, dijo un trabajador con 37 años en la firma Valentinuz

Trabajadores de la firma Valentinuz Aberturas realizaron una manifestación pacífica frente a la planta ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de Paraná. Los empleados reclamaron el pago de salarios adeudados, aguinaldos pendientes y exigieron respuestas de la empresa sobre la continuidad laboral, en un contexto marcado por despidos, licencias sin goce de sueldo y una producción prácticamente paralizada.

El secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera (SOIM) de Paraná, Silvio Chiarella, dijo a Elonce que la movilización es para hacer visible la situación de los trabajadores, que “no han cobrado el aguinaldo de diciembre, algunos no han cobrado el mes de febrero, marzo, abril y los trece días de mayo. La empresa no da respuestas, no se pone en contacto con nadie”.

Según explicó, la situación afecta a la totalidad de la plantilla que tenía la empresa. “En la empresa trabajaban 34 personas. De esas 34, 17 fueron despedidas el día 13 de mayo, 13 habían sacado licencia sin goce de sueldo porque ante la falta del cobro de haberes necesitaban llevar sustento a sus familias, entonces optaron por esa medida y solamente cuatro quedan trabajando, haciendo tareas mínimas dentro de la empresa”, detalló.

El dirigente sindical sostuvo además que la firma dejó de comunicarse con los trabajadores y con el gremio. “Tuvimos el último contacto con el sindicato aproximadamente hace 45 días. El sindicato propuso realizar una SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) con los créditos laborales, arriesgando las indemnizaciones de los trabajadores, y a cambio lo que le pedíamos era la concesión de la empresa durante 10 años y que contara con insumos para poder continuar. Pero después de esa reunión nunca más tuvimos una respuesta y ahí quedó todo”, afirmó.

Reclamo por salarios y aguinaldos impagos

Chiarella indicó que algunos empleados aún no cobraron el aguinaldo de diciembre y que existen deudas salariales correspondientes a febrero, marzo, abril y parte de mayo. Además, señaló que varios trabajadores todavía no recibieron los telegramas de despido, situación que les impide iniciar trámites para acceder al fondo de desempleo.

“Estamos en esa situación, esperamos que la empresa realmente se ponga a trabajar y dé respuestas concretas para los trabajadores”, manifestó.

El titular del SOIM remarcó que entre los afectados existen operarios con décadas de trayectoria en la firma. “Tenemos uno de los compañeros que entró en el año 81, tiene 44 años de antigüedad, creció laboralmente junto con la empresa”, señaló.

Trabajadores de Valentinuz Aberturas reclamaron por despidos y salarios adeudados

Respecto a las medidas gremiales, adelantó que la próxima semana se realizará una presentación formal ante la Secretaría de Trabajo. “La primera medida es dar visibilidad a la situación de los trabajadores. La semana que viene seguramente haremos la presentación a la Secretaría de Trabajo”, expresó para agregar que “le dimos a la empresa un plazo de tres semanas como para que nos sentáramos a tener un diálogo. Pero ante la falta del mismo vamos a continuar con la Secretaría de Trabajo y después cada uno de los trabajadores seguramente va a iniciar las acciones legales como corresponde”.

“Nos abandonaron”, dijo un trabajador con 37 años en la empresa

Entre los manifestantes estuvo Luis Dittler, trabajador de la firma desde hace 37 años, quien describió el impacto que la situación tiene sobre su vida cotidiana.

“Nos deben sueldo, aguinaldo. Se han borrado, nos abandonaron”, sostuvo al referirse a la falta de contacto con los responsables de la empresa.

El operario, de 60 años, indicó que le adeudan casi tres meses de salarios además del aguinaldo. “Espero que nos paguen, que den la cara. Que digan ‘vamos a arreglar’, pero no borrarse de esa manera”, reclamó.

Consultado sobre cómo afronta la situación económica, respondió: “Tengo apoyo de mi señora, que trabaja, amigos que me ayudan muchísimo. Uno la va llevando, pero cuesta”. Y dejó un mensaje para los encargados de la firma: “Que hagan su vida, pero que a nosotros nos arreglen”.

Posibles acciones judiciales

Por otra parte, el abogado de los trabajadores, Fausto Gripaldi, consideró que la crisis no responde únicamente a la coyuntura económica.

“El motivo que manifiesta la empresa es justamente la situación económica y la baja de ventas. Pero nosotros vemos que ha habido una situación de desmanejo de la empresa que se ha prolongado durante al menos los últimos dos años”, afirmó.

El letrado informó que “iniciamos una medida preventiva para evitar la disposición de bienes de la empresa, a efecto de resguardar los créditos laborales”, explicó. Y agregó: “después estamos en un proceso de negociación con la empresa que todavía no ha llegado a ningún puerto positivo, no hay ninguna propuesta concreta para pagar los créditos laborales”.

“Si la empresa no tiene propuesta de pago, tenemos que avanzar por la vía judicial, que va a ser la única forma de que logremos un cobro forzoso de los créditos laborales de los trabajadores”, concluyó. Elonce.com