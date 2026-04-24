Gualeguaychú: la Policía Federal allanó una santería y encontraron cocaína

Un importante operativo antidrogas se desarrolló entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes en Gualeguaychú, donde la Policía Federal allanó una santería que, según la investigación, funcionaría como fachada para la comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se concretó en una vivienda del barrio La Cuchilla y estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación.

La causa se inició por presunta venta de droga y avanzó con intervención de la fiscal Martina Cedrés y orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías a cargo de Ignacio Telenta.

Cuatro detenidos y droga secuestrada

Como resultado del allanamiento en Gualeguaychú, fueron detenidos cuatro hombres que quedaron a disposición de la Justicia mientras se profundiza la investigación.

Además, los efectivos secuestraron cerca de medio kilo de cocaína de alta pureza, parte de ella compactada, junto con envoltorios preparados para fraccionamiento y varias dosis listas para la venta.

Droga incautada en Gualeguaychú.

También fueron hallados elementos presuntamente utilizados para corte y estiramiento de la sustancia, según informó el medio El Argentino.

Dinero, celulares y balanzas

Durante el operativo, la fuerza federal incautó balanzas de precisión, teléfonos celulares y más de un millón de pesos en efectivo.

Todos esos elementos serán incorporados a la causa para determinar el funcionamiento de la presunta estructura de venta de droga detectada en Gualeguaychú.

Las autoridades buscan establecer además si existían otros involucrados o conexiones con puntos de distribución en la ciudad.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que el comercio allanado era utilizado como pantalla para ocultar la actividad ilegal, hipótesis que ahora será profundizada con nuevas medidas judiciales.