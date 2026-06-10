Pescaron un manguruyú de 20 kilos en el río Paraná: el video de la devolución

La captura de un manguruyú de gran porte se convirtió en uno de los acontecimientos más destacados de la pesca deportiva en los últimos días en la región. La jornada tuvo lugar en la ciudad de Esquina, donde un grupo de aficionados logró extraer un ejemplar de aproximadamente 20 kilogramos en aguas del río Paraná.

La salida fue protagonizada por Pino Pesca junto a Juan Balbuena y su hijo Bautista, quienes se encontraban realizando una jornada recreativa en una zona estratégica ubicada en el límite natural entre las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

Según relataron los protagonistas de la experiencia, la captura demandó varios minutos de esfuerzo y concentración. El pez ofreció una fuerte resistencia desde el momento en que tomó el señuelo, generando una intensa lucha que puso a prueba la experiencia y la coordinación de quienes se encontraban a bordo de la embarcación.

Una captura destacada en aguas del Paraná

El ejemplar alcanzó un peso estimado de 20 kilos. Las dimensiones del pez despertaron el interés de pescadores deportivos y aficionados que siguen de cerca las actividades desarrolladas en uno de los principales escenarios pesqueros del país.

La pesca se realizó en un sector del río Paraná frecuentado por amantes de esta disciplina debido a las condiciones naturales que favorecen la presencia de especies de gran porte. La combinación de profundidad, corrientes y abundancia de alimento convierte a esta región en un destino elegido para quienes buscan experiencias de pesca deportiva de alto nivel. A continuación, el video de la devolución.

La importancia de la pesca responsable

Tras concretar la captura y registrar el momento, los pescadores optaron por devolver el ejemplar a su hábitat natural, siguiendo las prácticas de pesca responsable que se promueven en gran parte de los ambientes acuáticos del país.

La devolución de peces de gran tamaño se ha convertido en una práctica cada vez más extendida dentro de la pesca deportiva. Especialistas y organizaciones vinculadas al sector destacan que esta modalidad contribuye a la conservación de los recursos pesqueros y favorece los procesos reproductivos de las especies.