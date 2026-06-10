Concluyeron trabajos para optimizar la distribución de agua potable en Anacleto Medina y en el Acceso Norte

Las intervenciones se realizaron en el barrio Anacleto Medina y en la zona del Acceso Norte. El suministro comenzó a normalizarse de manera gradual tras la finalización de las obras de mejora y mantenimiento.
Optimización del sistema de distribución de agua potable fue el objetivo de las obras que finalizaron este miércoles en distintos sectores de Paraná. Tras la conclusión de los trabajos, el abastecimiento comenzó a restablecerse de manera gradual en zonas del oeste y norte de la ciudad.
Las tareas formaron parte de un conjunto de intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura del servicio público y garantizar un funcionamiento más eficiente de la red de distribución.
En el barrio Anacleto Medina se avanzó con la colocación de válvulas reguladoras de presión en calles Los Jacarandaes, Los Yaros y Luis Palma, en distintos tramos estratégicos de la zona.
Mejoras en la red de abastecimiento
Estas obras se sumaron a la instalación previa de otros tres dispositivos similares en calles Los Chanás, Los Yaros y Los Minuanes, en el marco del plan de Saneamiento Profundo de la Trama Vial que ejecuta el municipio.
El objetivo de estas intervenciones es optimizar el funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable, logrando una distribución más estable y eficiente para los vecinos del sector oeste de la capital entrerriana.
Asimismo, en la zona del Acceso Norte y calle López Jordán, personal municipal llevó adelante tareas de mantenimiento, reparación y rehabilitación de un conducto distribuidor de agua potable.
Restablecimiento gradual del servicio
Desde el municipio informaron que, una vez finalizadas las obras, el suministro comenzó a normalizarse progresivamente durante la tarde de este miércoles.
Las mejoras ejecutadas buscan fortalecer la infraestructura sanitaria y brindar mayor eficiencia al servicio, reduciendo inconvenientes y optimizando la distribución del recurso en sectores clave de la ciudad.