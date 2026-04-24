Arrastró a su padre para robarle el auto en Concordia y luego tomó de rehén a su hijo

Un estremecedor episodio se registró en Concordia, donde un hombre de 40 años fue detenido luego de robarle el vehículo a su padre, arrastrarlo varios metros al escapar y posteriormente amenazar con un cuchillo a su hijo de 11 años. El hecho demandó una importante intervención policial y generó conmoción en la zona.

De acuerdo con la información oficial, todo comenzó en una vivienda ubicada en calle San Luis al 82, en Concordia. Allí, el acusado habría llegado bajo efectos de sustancias y, por la fuerza, se apoderó del automóvil Toyota de su padre, un hombre de 72 años.

Cuando la víctima intentó impedir la maniobra, se sujetó de una ventanilla del rodado, pero fue arrastrada aproximadamente 80 metros hasta caer lesionada en la vía pública.

Huida y daños en el trayecto

Durante la fuga, el conductor chocó además tres vehículos pertenecientes a vecinos, según se indicó. Tras la alerta, personal policial inició la búsqueda del automóvil sustraído.

Minutos después, los efectivos localizaron el rodado cuando se detuvo frente a la vivienda de una expareja del sospechoso, también en Concordia. El hombre descendió e ingresó al domicilio tras saltar las rejas.

En ese momento, al advertir la presencia de los uniformados, protagonizó el momento de mayor tensión del procedimiento.

Amenazó a su hijo con un cuchillo

Según se informó, tomó del cuello a su hijo de 11 años y exhibió un cuchillo mientras amenazaba con matarlo. La situación obligó a desplegar una negociación para resguardar al menor.

Luego de varios minutos de diálogo, lograron convencerlo para que depusiera su actitud y arrojara el arma blanca, lo que permitió reducirlo sin que el niño sufriera heridas. El caso generó fuerte preocupación en Concordia por la violencia desatada dentro del entorno familiar.

Qué pasó con el detenido

Por disposición del fiscal Tomás Tscherning, el hombre quedó aprehendido por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, además de amenazas coactivas.

No obstante, en primera instancia permaneció internado en el Hospital Felipe Heras debido al estado de crisis mental que presentaba al momento del procedimiento.