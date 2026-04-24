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Policiales Paraná

Detuvieron a un hombre tras intentar robar en una vivienda y herir a un perro

El sospechoso fue sorprendido por los dueños, escapó y arrojó el elemento sustraído. Durante la huida lesionó a un perro y fue detenido.

24 de Abril de 2026
Intento de robo en Paraná
Intento de robo en Paraná

El sospechoso fue sorprendido por los dueños, escapó y arrojó el elemento sustraído. Durante la huida lesionó a un perro y fue detenido.

Un hombre fue detenido tras intentar robar una motoguadaña en una vivienda ubicada en la zona de avenida Almafuerte y Bonell, en Paraná. La intervención se produjo en el marco de recorridas preventivas realizadas por personal policial.

 

Según se informó, el sospechoso habría intentado sustraer el elemento desde una casa, pero fue advertido por los moradores, lo que motivó su huida. En ese contexto, el individuo arrojó la motoguadaña y, durante la fuga, provocó lesiones a uno de los perros de la propiedad.

 

Con los datos aportados por las víctimas, la policía desplegó un operativo que permitió localizar al sospechoso. El hombre fue demorado a pocas cuadras del lugar del hecho.

Tras su aprehensión, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso el traslado del individuo a la Alcaidía por el supuesto delito de tentativa de hurto.

 

El elemento sustraído fue recuperado y restituido a sus propietarios.

 

 

Temas:

Paraná intento de robo motoguadaña policía Detenido perro herido inseguridad
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