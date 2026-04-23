Imputaron a padrastro por tentativa de homicidio tras confirmarse graves lesiones de un niño internado

La detención e imputación de Cristian Gonzalo Fragapane Gómez fue ordenada este jueves por la justicia de Mendoza en el marco de una causa que investiga el estado crítico de un niño de un año y nueve meses que permanece internado desde el viernes pasado. La fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta, avanzó con la acusación formal por tentativa de homicidio calificado por alevosía, una figura que contempla penas severas debido a la gravedad de los hechos.

Según informaron fuentes judiciales, el menor ingresó al Hospital Pediátrico Humberto Notti tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en su vivienda ubicada en Luján de Cuyo. En un primer momento, las hipótesis apuntaban a posibles causas médicas como epilepsia, pero la evolución de los estudios médicos modificó el rumbo de la investigación.

El caso tomó un giro decisivo cuando el gabinete médico detectó lesiones cerebrales compatibles con el denominado “síndrome del zamarreo” o “bebé sacudido”, lo que encendió las alarmas sobre un posible contexto de violencia sistemática, publicó La Voz del Interior.

Un diagnóstico que cambió el rumbo de la causa

El informe médico también reveló la existencia de una fractura previa con varios meses de antigüedad, lo que reforzó la hipótesis de maltratos físicos reiterados. Estos hallazgos descartaron las versiones iniciales de la defensa y consolidaron la acusación contra Fragapane Gómez, quien quedó detenido mientras avanza la investigación judicial.

Actualmente, el niño permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, bajo monitoreo constante.

En paralelo, la situación de la madre del menor también se vio comprometida tras conocerse el contenido del informe médico. La justicia dispuso una restricción de acercamiento tanto para ella como para el imputado, como medida preventiva.

Intervención de organismos y antecedentes familiares

Desde el entorno del padre biológico del niño ya se habían realizado advertencias sobre posibles episodios de abuso previos, lo que ahora cobra relevancia dentro del expediente judicial.

En el caso intervienen además el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI), organismos encargados de garantizar la protección integral del menor y el seguimiento de las medidas adoptadas por la justicia.

Mientras tanto, Fragapane Gómez continuará detenido y enfrenta una posible pena de hasta 15 años de prisión, en función de la calificación legal del delito.