Fijaron para octubre el juicio contra una médica entrerriana por la muerte de un niño

Fijaron para el 1 y 2 de octubre el juicio contra una médica del Hospital Centenario por la muerte de un niño de 10 años, ocurrida en enero de 2025 en Gualeguaychú. La profesional está imputada por homicidio culposo.
Fijaron para el 1 y 2 de octubre el juicio contra una médica del Hospital Centenario por la muerte de un niño de 10 años, ocurrida en enero de 2025 en Gualeguaychú. La profesional está imputada por homicidio culposo.
La causa llegó a esta instancia luego de que el fiscal Jorge Gutiérrez diera por concluida la investigación penal preparatoria y solicitara la elevación a juicio. La medida fue confirmada tras una audiencia realizada en el Juzgado de Garantías, a cargo de Ignacio Telenta.
El debate oral se desarrollará ante el tribunal de Gualeguaychú y tendrá como eje la atención médica brindada al niño, identificado como Yair Suárez, quien falleció tras un cuadro que no fue diagnosticado en su primera consulta, publicó El Argentino.
Según la reconstrucción de los hechos, el menor comenzó con dolores abdominales intensos el día previo a su fallecimiento. Su madre lo trasladó al hospital al día siguiente, donde fue atendido en la guardia y luego dado de alta con medicación, tras estudios que no detectaron la gravedad del cuadro.
Horas más tarde, ya en su domicilio, el estado del niño empeoró de manera repentina. Fue trasladado nuevamente al hospital en estado crítico, pero ingresó sin signos vitales. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, no logró sobrevivir.
La autopsia determinó que la muerte se produjo por una falla multiorgánica derivada de una sepsis generalizada, originada en una peritonitis producto de una apendicitis aguda no diagnosticada a tiempo.
El estudio fue realizado en la Morgue Judicial de Concordia por el forense Luis Moyano, debido a la necesidad de garantizar objetividad en el análisis.
Durante la investigación se recolectaron pruebas, testimonios y estudios médicos que forman parte del expediente. El fiscal solicitó una pena de cuatro años de prisión efectiva y nueve años de inhabilitación para ejercer la medicina.
El juicio permitirá determinar responsabilidades en torno a la atención recibida por el menor y esclarecer las circunstancias que derivaron en su fallecimiento.