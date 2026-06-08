Convocan en Paraná al homenaje por los héroes y mártires de 1956

REDACCIÓN ELONCE
La Comisión Permanente de Homenaje a Héroes y Mártires de 1956 convocó a participar del acto que se realizará este martes en Paraná para recordar a los militares y civiles fusilados tras el levantamiento peronista encabezado por el general Juan José Valle.
La conmemoración a las víctimas de los fusilamientos de la Revolución Libertadora se realizará este martes a las 16 en el monolito que recuerda aquel acontecimiento histórico, ubicado en la plazoleta de las calles Laurencena y Héroes y Mártires del 9 de junio de 1956, frente al Club Ministerio de Obras Públicas, en Paraná. La actividad es organizada por la Comisión Permanente de Homenaje a Héroes y Mártires de 1956 y estará abierta a toda la comunidad.
Al respecto, Mario Huss, integrante de la comisión organizadora, invitó a la ciudadanía a participar del acto y destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica sobre los hechos ocurridos tras el levantamiento cívico-militar encabezado por el general Juan José Valle, durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas.
"Todos los años recordamos a esos hombres que dieron su vida por defender la democracia, la causa nacional y el retorno de nuestro líder a nuestra patria", expresó a Elonce.
Convocatoria abierta a toda la ciudadanía
Según explicó Huss, el homenaje incluirá palabras alusivas, la colocación de ofrendas florales y la participación de representantes institucionales. "Estamos convocando a todos los compañeros y compañeras peronistas y no peronistas a que participen de este acto", señaló.
Asimismo, remarcó que la actividad buscará acercar estos acontecimientos históricos a las nuevas generaciones. "Especialmente nos enfocamos a la juventud para que conozca la historia de nuestra patria, para que nunca más se repitan estos hechos lamentables", manifestó.
El dirigente recordó que la fecha está vinculada al Día de la Resistencia Peronista, una jornada que cada año es evocada por distintos sectores del movimiento justicialista en todo el país.
Participarán autoridades y organizaciones
Durante la ceremonia también se prevé la presencia de autoridades municipales y legislativas. De acuerdo con lo informado por los organizadores, la Municipalidad de Paraná declaró de interés el acto conmemorativo.
Además, sostuvo que la convocatoria excede a los sectores partidarios y busca poner en valor la defensa de las instituciones democráticas. "Esto se realizó en defensa de la democracia, así que no solamente los peronistas deben concurrir al acto, sino también todos los ciudadanos para que conozcan la historia de nuestra patria", afirmó.
"Los esperamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Paraná para reivindicar a estos hombres. Que nunca más se repita esto", concluyó.