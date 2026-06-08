Falleció la actriz María Rosa Fugazot

Este lunes se confirmó el fallecimiento de la actriz María Rosa Fugazot. La artista, muy querida en el ambiente artítico, tenía 83 años.
El mundo del espectáculo argentino está de luto tras el fallecimiento de la actriz María Rosa Fugazot. La artista de 83 años fue hallada sin vida durante las últimas horas en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo.
Nacida el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, llevaba el arte en la sangre por ser hija de los reconocidos Roberto Fugazot y María Esther Gamas. A lo largo de su carrera, se destacó como comediante, cantante y ex vedette, debutando en la pantalla grande en el año 1966 con la película "Las locas del conventillo".
Al año siguiente, se unió al icónico elenco de "Operación Ja-Já", dirigido por los hermanos Hugo y Gerardo Sofovich. Su enorme versatilidad para la comedia la llevó a brillar junto a figuras inmensas de la talla de Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez. A lo largo de las décadas, logró adaptarse y participó en exitosos ciclos de televisión contemporáneos como Los Roldán, Amas de casa desesperadas y deslumbró con su recordado papel dramático en El puntero (2011).
Sobre las tablas, la actriz demostró su profundo talento asumiendo roles complejos y de gran peso, consagrándose definitivamente en el teatro dramático cuando asumió el rol que dejó vacante Norma Pons en "La casa de Bernarda Alba" de Federico García Lorca. En cuanto a su vida personal, estuvo casada con el actor César Bertrand desde 1970 y fue madre del cantante Javier Caumont y del fallecido actor René Bertrand.