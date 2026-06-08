Tres detenidos en Chajarí tras un allanamiento en el que hallaron cocaína y marihuana

Un allanamiento realizado durante la tarde del domingo en Chajarí derivó en la detención de tres personas y en el secuestro de droga, dinero en efectivo y distintos elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en inmediaciones de Pasaje Pampillón y Cepeda, en el marco de una investigación vinculada a una presunta infracción a la normativa provincial sobre microtráfico de estupefacientes.

Durante la intervención, las autoridades identificaron a varias personas que se encontraban en el inmueble y realizaron una inspección del lugar bajo una orden judicial emitida por la Justicia competente.

Qué encontraron durante el procedimiento

Según se informó oficialmente, en el domicilio fueron halladas dosis de cocaína y marihuana que se encontraban fraccionadas para su presunta comercialización.

En total, se secuestraron 49 envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína con un peso superior a los 11 gramos y cinco envoltorios con marihuana que superaban los 20 gramos.

Allanamiento en Chajarí.

Además, durante el operativo realizado en Chajarí se incautaron cinco teléfonos celulares y una suma de 171.600 pesos en efectivo, elementos que serán incorporados a la investigación.

Las actuaciones permitieron también identificar a personas mayores de edad que se encontraban en la vivienda al momento del allanamiento.

Tres personas quedaron detenidas

Como resultado del procedimiento, tres personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

De acuerdo con la información oficial, entre los detenidos se encuentran dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad.

La investigación continúa para determinar el alcance de la actividad que era desarrollada en el inmueble allanado y establecer posibles responsabilidades vinculadas con la presunta comercialización de estupefacientes.

El operativo se suma a otras intervenciones realizadas recientemente en el departamento Federación y volvió a poner a Chajarí en el centro de una investigación relacionada con la venta de drogas a pequeña escala.

Las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre la identidad de los detenidos y señalaron que la causa continúa en etapa de instrucción judicial.