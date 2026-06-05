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Policiales Operativo policial en la zona oeste

Allanamiento por un hurto terminó con cocaína secuestrada y un menor detenido

El procedimiento se realizó en Concordia en el marco de una investigación por el robo de una campera. Hallaron 45 envoltorios de cocaína, dinero y un teléfono celular.

5 de Junio de 2026
Cocaína secuestrada en Concordia tras un allanamiento policial.
Cocaína secuestrada en Concordia tras un allanamiento policial. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

El procedimiento se realizó en Concordia en el marco de una investigación por el robo de una campera. Hallaron 45 envoltorios de cocaína, dinero y un teléfono celular.

La cocaína secuestrada en Concordia fue uno de los resultados de un allanamiento realizado por personal de la Comisaría Octava en el marco de una investigación judicial por el hurto de una campera. El procedimiento se desarrolló durante la tarde de este viernes en un domicilio de la zona oeste de la ciudad.

 

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías local y se llevó adelante en una causa que se encuentra bajo la órbita del fiscal Arias. Durante la requisa, los efectivos obtuvieron resultados positivos al hallar distintos elementos de interés para la investigación.

 

Entre los objetos secuestrados se encontraron 45 envoltorios de cocaína, motivo por el cual se dio inmediata intervención a la División Drogas Peligrosas. Además, se incautó un teléfono celular y la suma de 36.000 pesos en efectivo.

 

Intervención judicial

 

A raíz de los hallazgos realizados durante el procedimiento, la Fiscalía dispuso la aprehensión de un joven de 17 años. El menor quedó supeditado a una causa por el supuesto delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar su grado de responsabilidad en los hechos investigados.

 

El operativo se enmarca en las tareas preventivas y de investigación que lleva adelante la Policía de Entre Ríos en coordinación con la Justicia para combatir delitos contra la propiedad y la comercialización de drogas.

Temas:

Estupefacientes Drogas Concordia
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