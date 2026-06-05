Detuvieron a un hombre y secuestraron droga tras un allanamiento en Villaguay

REDACCIÓN ELONCE
La Policía realizó un operativo en una vivienda de barrio San José de Villaguay, donde secuestró cannabis, dinero, celulares y elementos vinculados al cultivo. Un hombre quedó detenido.
El allanamiento por narcomenudeo en Villaguay culminó con resultados positivos este viernes, cuando personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental concretó un procedimiento que permitió detener a un hombre y secuestrar estupefacientes y otros elementos de interés para la investigación.
El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en barrio San José, en el marco de una causa coordinada por la Fiscalía interviniente. La pesquisa se extendió por menos de un mes y permitió reunir pruebas mediante tareas de inteligencia criminal, vigilancia y documentación de conductas compatibles con la presunta comercialización de drogas.
Según se informó, los elementos obtenidos durante la investigación fueron suficientes para solicitar y concretar la intervención judicial sobre el inmueble.
Secuestro de droga y elementos para el cultivo
Desde la Policía señalaron que la vivienda allanada se encontraba a escasos metros de una reconocida institución deportiva de la ciudad, situación que reforzó la necesidad de actuar rápidamente para resguardar a la comunidad.
Durante el procedimiento, realizado con la colaboración del Grupo Especial Villaguay, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares, aproximadamente 400 gramos de flores y material vegetal de cannabis sativa, además de elementos utilizados para el cultivo y acondicionamiento de las plantas.
También fueron hallados fertilizantes, una balanza digital y otros objetos considerados de interés para la causa, que quedaron a disposición de la Justicia.
Un detenido a disposición de la Justicia
Por disposición de la autoridad judicial interviniente, un hombre mayor de edad fue detenido y quedó alojado a disposición de la Justicia por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.
Desde la Jefatura Departamental Villaguay destacaron el trabajo desarrollado por el personal especializado de la División Drogas Peligrosas, que logró reunir pruebas en un corto período de tiempo para avanzar sobre una actividad ilícita que afectaba la tranquilidad del barrio.
Asimismo, remarcaron la coordinación permanente con el Ministerio Público Fiscal, lo que permitió una rápida intervención y una respuesta eficaz frente a delitos vinculados al narcomenudeo.