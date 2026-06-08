Bikini, mar y helado: las fotos de Pampita que marcaron tendencia desde Italia

Una vez más, Pampita volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales. La conductora y modelo compartió una serie de fotografías desde la Costa Amalfitana, uno de los destinos más exclusivos y fotografiados de Italia, y rápidamente generó miles de reacciones entre sus seguidores.

Las imágenes muestran a la conductora disfrutando de una jornada de descanso frente al mar Mediterráneo, rodeada de los tradicionales paisajes de la región: acantilados, pueblos construidos sobre las montañas, embarcaciones recorriendo la costa y las características fachadas coloridas que convierten a este rincón italiano en uno de los lugares más visitados de Europa.

Para la ocasión, Pampita eligió un bikini negro que combinó con un kimono estampado en tonos naranja, negro y fucsia, además de un sombrero de ala ancha y gafas de sol. En varias de las fotografías aparece posando en distintos miradores naturales con vistas panorámicas al mar, mientras que en otras se la observa disfrutando de la tranquilidad del lugar.

Entre las imágenes que más comentarios generaron se encuentran aquellas en las que aparece degustando un tradicional helado italiano mientras recorre las calles de la Costa Amalfitana. Con una amplia sonrisa y un look relajado, la conductora mostró algunos de los momentos más distendidos de su estadía en la región.

Postales de un destino soñado

La producción compartida por Pampita también incluyó fotografías tomadas sobre una playa de piedras, una característica típica de la costa italiana. Allí se la vio descansando al sol y disfrutando del paisaje mediterráneo que atrae cada año a millones de turistas de todo el mundo.

Otras imágenes la muestran recostada cerca del mar y caminando por sectores donde las construcciones históricas se mezclan con restaurantes, terrazas y pequeños puertos repletos de embarcaciones.

La Costa Amalfitana es considerada uno de los destinos más exclusivos de Europa y suele ser elegida por celebridades internacionales para sus vacaciones. Sus vistas panorámicas, la gastronomía local y la combinación entre mar y montaña la convierten en uno de los sitios más fotografiados del continente.

Un viaje junto a Martín Pepa

Las postales italianas forman parte de un extenso recorrido europeo que Pampita realiza junto a Martín Pepa. La pareja retomó su relación y decidió emprender un viaje que incluyó distintos destinos tanto en Italia como en el Reino Unido.

Durante los últimos días también compartieron imágenes desde Capri, otra de las joyas turísticas italianas. Allí la modelo mostró diferentes looks y escenarios que combinaron elegancia, paisajes naturales y momentos de relax.

Además, ambos estuvieron presentes en eventos vinculados al polo en Inglaterra, disciplina en la que se desempeña Pepa, y aprovecharon la ocasión para recorrer distintos puntos turísticos de ese país.