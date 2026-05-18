Pampita habló de su reconciliación con Martín Pepa: “Hacemos malabares para que funcione”

Pampita volvió a mostrarse enamorada y habló públicamente sobre su reconciliación con Martín Pepa, luego de varias semanas marcadas por rumores y especulaciones sobre el futuro de la pareja.

La modelo explicó que el vínculo nunca estuvo atravesado por conflictos graves ni terceros en discordia, sino por las dificultades que implica sostener una relación a distancia.

“Nos queremos mucho. Las veces que nos separamos, siempre ha sido en rebuenos términos. Nunca hubo terceros, siempre hubo amor y cariño”, expresó en una entrevista con Infama.

Pampita habló de la distancia y las dificultades de la pareja

Durante la charla, Pampita contó que tanto ella como Martín Pepa debieron replantearse distintas cuestiones para poder seguir adelante con la relación.

“A veces necesitamos pensar qué queremos y cómo lo logramos con nuestras dinámicas”, señaló sobre el reciente distanciamiento que atravesaron.

La conductora remarcó además que ambos mantienen fuertes compromisos laborales y familiares en distintos países, situación que complica la convivencia cotidiana.

“Vivimos en dos países distintos. Yo amo mi trabajo, él ama el suyo, tenemos hijos... así que eso también nos hace que tengamos que estar en el país en el que vivimos”, sostuvo.

“Siempre hubo amor”, aseguró Pampita

Lejos de esquivar el tema, la modelo dejó en claro que el sentimiento entre ambos continúa intacto pese a las dificultades. “Hacemos malabares para que funcione y los vamos a hacer todas las veces que queramos sin que se meta nadie”, afirmó.

Además, Pampita reconoció que muchas veces le resulta incómodo tener que responder públicamente sobre cuestiones íntimas de su vida sentimental.

“A veces pasan cosas y no tengo tiempo de procesarlas. Todos se vuelven locos y esperan que diga algo. Es algo mío y no tengo que dar explicaciones todo el tiempo”, expresó.

Finalmente, la conductora se mostró optimista respecto al futuro de la relación y aseguró que ambos seguirán intentando sostener el vínculo.