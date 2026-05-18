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Paraná Propuesta gastronómica en la capital entrerriana

Lanzan una nueva edición de “Paraná Ama las Pastas” con descuentos del 50%

La propuesta gastronómica “Paraná Ama las Pastas” se realizará este miércoles 20 de mayo en locales adheridos de Paraná, con promociones para consumir en el lugar.

18 de Mayo de 2026
Paraná ama las pastas
Paraná ama las pastas

La propuesta gastronómica “Paraná Ama las Pastas” se realizará este miércoles 20 de mayo en locales adheridos de Paraná, con promociones para consumir en el lugar.

La ciudad volverá a celebrar una nueva edición de “Paraná Ama las Pastas”, una propuesta gastronómica que ofrecerá descuentos del 50% en distintos platos de pasta durante la noche del miércoles 20 de mayo.

 

La iniciativa se desarrollará entre las 20 y las 24 horas en restaurantes y locales adheridos de la capital entrerriana. Según pudo saber Elonce, el beneficio será válido únicamente para quienes consuman en el establecimiento y no incluirá pedidos por delivery.

 

La propuesta busca incentivar la actividad gastronómica local durante la temporada de bajas temperaturas y promover salidas en familia o con amigos en distintos puntos de la ciudad.

 

Descuentos y promoción gastronómica

Desde la organización indicaron que los clientes podrán acceder a promociones en diversas variedades de pastas y abonar con distintos medios de pago.

 

“Se vino el frío... ¡y qué lindo está para comer algo rico!”, señalaron desde la organización al convocar a participar de la jornada gastronómica.

La iniciativa es impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo.

 

El evento ya se convirtió en un clásico de la agenda gastronómica local y apunta a fortalecer el movimiento comercial en restaurantes y espacios gastronómicos de la ciudad.

 

Los locales adheridos

 

Las Vegas Pizzería (opción sin tacc)

Buenos Aires 499

 

Giovani (opción sin tacc)

Gral. Urquiza 1047

 

El Refugio Restó

Juan Báez 745

 

Bodegón Las Flores

Córdoba 528

 

La Cantina del barrio

Blas Pareras 2507

 

Live Rock Pizza & Restó

25 de Mayo y Peatonal San Martín

 

Nogaró Pizzeria

Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá

 

Flamingo Parana

Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín

 

Río Restó Bar

Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275

 

Liverpool City Restó

Dirección: Alameda de la Federación 419

 

Bar Maipú

Maipú y Perón

 

Maipú San Juan

San Juan 606 esquina Victoria

 

Maipú América

Avenida de las Américas 2130

 

La Fourchette Restaurante Boutique

Dirección: Gral Justo José de Urquiza 976

Gran Hotel Paraná

 

La Bartola Bar

Dirección: Urquiza 494 (y Ferré)

El Portal Náutico

Club Náutico

 

El Estribo Resto Bar

Irigoyen 593

 

El Estribo Choperia

Italia 255

 

El estribo Coffee Bar

La Rioja 153

 

Las Florindas Resto Bar

25 de mayo 555

 

Blas Bar Café Restó

Blas Parera y Carlos Darwin.

 

Nembyré

Playa del Rowing Club

 

Pizza Paraná

Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó

 

Pizzeria Popular Corrientes

Corrientes y Nogoyá

Gurichan

Uruguay 601

Temas:

Paraná ama las pastas gastronomía
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