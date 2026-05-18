Lanzan una nueva edición de “Paraná Ama las Pastas” con descuentos del 50%

La propuesta gastronómica “Paraná Ama las Pastas” se realizará este miércoles 20 de mayo en locales adheridos de Paraná, con promociones para consumir en el lugar.
La ciudad volverá a celebrar una nueva edición de “Paraná Ama las Pastas”, una propuesta gastronómica que ofrecerá descuentos del 50% en distintos platos de pasta durante la noche del miércoles 20 de mayo.
La iniciativa se desarrollará entre las 20 y las 24 horas en restaurantes y locales adheridos de la capital entrerriana. Según pudo saber Elonce, el beneficio será válido únicamente para quienes consuman en el establecimiento y no incluirá pedidos por delivery.
La propuesta busca incentivar la actividad gastronómica local durante la temporada de bajas temperaturas y promover salidas en familia o con amigos en distintos puntos de la ciudad.
Descuentos y promoción gastronómica
Desde la organización indicaron que los clientes podrán acceder a promociones en diversas variedades de pastas y abonar con distintos medios de pago.
“Se vino el frío... ¡y qué lindo está para comer algo rico!”, señalaron desde la organización al convocar a participar de la jornada gastronómica.
La iniciativa es impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo.
El evento ya se convirtió en un clásico de la agenda gastronómica local y apunta a fortalecer el movimiento comercial en restaurantes y espacios gastronómicos de la ciudad.
Los locales adheridos
Las Vegas Pizzería (opción sin tacc)
Buenos Aires 499
Giovani (opción sin tacc)
Gral. Urquiza 1047
El Refugio Restó
Juan Báez 745
Bodegón Las Flores
Córdoba 528
La Cantina del barrio
Blas Pareras 2507
Live Rock Pizza & Restó
25 de Mayo y Peatonal San Martín
Nogaró Pizzeria
Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá
Flamingo Parana
Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín
Río Restó Bar
Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275
Liverpool City Restó
Dirección: Alameda de la Federación 419
Bar Maipú
Maipú y Perón
Maipú San Juan
San Juan 606 esquina Victoria
Maipú América
Avenida de las Américas 2130
La Fourchette Restaurante Boutique
Dirección: Gral Justo José de Urquiza 976
Gran Hotel Paraná
La Bartola Bar
Dirección: Urquiza 494 (y Ferré)
El Portal Náutico
Club Náutico
El Estribo Resto Bar
Irigoyen 593
El Estribo Choperia
Italia 255
El estribo Coffee Bar
La Rioja 153
Las Florindas Resto Bar
25 de mayo 555
Blas Bar Café Restó
Blas Parera y Carlos Darwin.
Nembyré
Playa del Rowing Club
Pizza Paraná
Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó
Pizzeria Popular Corrientes
Corrientes y Nogoyá
Gurichan
Uruguay 601