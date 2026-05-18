Cavani y Palacios vuelven a quedar afuera en Boca para el duelo clave ante Cruzeiro

La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los partidos más importantes del semestre de Boca. Este martes, desde las 21.30, el Xeneize recibirá a Cruzeiro en La Bombonera por la Copa Libertadores, en un encuentro determinante para sus aspiraciones continentales.

Sin embargo, Claudio Úbeda no podrá contar con dos futbolistas importantes para el compromiso ante el conjunto brasileño: Edinson Cavani y Carlos Palacios volverán a quedar afuera de la convocatoria.

Ambos jugadores habían generado expectativa después de participar en algunos trabajos reducidos durante la semana, aunque finalmente el cuerpo técnico decidió no arriesgarlos.

Cavani y Palacios no llegan en condiciones

Desde el entorno de Boca explicaron que tanto Cavani como Palacios todavía no se encuentran al cien por ciento desde lo físico y futbolístico.

Por ese motivo, el entrenador optó por preservarlos para evitar una recaída en un momento sensible de la temporada.

La ausencia del delantero uruguayo representa una baja importante para el ataque xeneize, especialmente en un partido donde el equipo necesita ganar para mantenerse con chances concretas de clasificación a los octavos de final.

Actualmente, Cruzeiro marcha segundo en el Grupo D con siete puntos, mientras que Boca aparece tercero con seis unidades.

Cómo formaría Boca ante Cruzeiro

Distinta es la situación de Milton Giménez, quien pese a arrastrar molestias físicas figura entre las alternativas e incluso podría ser titular. El delantero tiene posibilidades de compartir la ofensiva junto a Miguel Merentiel en un esquema con doble nueve.

Además, Adam Bareiro quedó descartado debido a un desgarro en el aductor y otro en el recto anterior del abdomen izquierdo, una ausencia que obliga a Úbeda a reorganizar el frente de ataque.

En el último entrenamiento, el técnico probó con esta formación: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ángel Romero.