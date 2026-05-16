Zeballos se irá de Boca: cuál podría ser su destino y qué jugador podría venir como trueque

El futuro de Exequiel Zeballos en Boca parece entrar en una etapa decisiva. El delantero de 24 años, cuyo contrato finaliza en diciembre de 2026, podría abandonar el club en el próximo mercado de pases ante la falta de avances en la renovación. En ese escenario, Bologna de Italia prepara una oferta formal para quedarse con el extremo santiagueño y en la negociación podría aparecer el nombre de Benjamín Domínguez como parte de pago.

La situación del “Changuito” se fue complicando con el correr de los meses. Las reiteradas lesiones que sufrió desde su irrupción en Primera División frenaron las conversaciones para extender su vínculo y, cuando finalmente recuperó continuidad y mostró un gran nivel futbolístico, Boca ya se encontraba contra reloj para negociar una renovación sin presiones.

Desde la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme entienden que el escenario actual obliga a tomar una decisión estratégica. Si Zeballos no renueva en los próximos meses, el riesgo de perderlo libre a fin de año crece considerablemente. Por eso, aunque no existe conflicto entre las partes, en Brandsen 805 comenzaron a evaluar seriamente una venta durante este mercado.

Bologna acelera y aparece Benjamín Domínguez

Según trascendió desde el entorno del club italiano, Bologna enviará en los próximos días una propuesta concreta para intentar quedarse con Zeballos. El conjunto de la Serie A sigue al delantero desde hace tiempo y considera que puede potenciarse en el fútbol europeo por sus características de desequilibrio y velocidad.

En medio de las conversaciones también surgió el nombre de Benjamín Domínguez. El ex Gimnasia, actualmente en Bologna, podría ingresar en la operación como parte de pago o cesión para facilitar el acuerdo entre ambas instituciones. Boca ve con buenos ojos sumar un futbolista joven, con proyección y experiencia reciente en Europa.

Benjamín Domínguez (a la derecha) podría ser refuerzo de Boca. Foto: Olé.

Domínguez llegó al fútbol italiano en 2024 tras una transferencia cercana a los 4,5 millones de euros más objetivos. Desde entonces disputó 47 partidos con la camiseta de Bologna y convirtió cuatro goles. Sin embargo, durante la actual temporada perdió protagonismo y alternó mayormente desde el banco de suplentes.

El presente de Zeballos y las lesiones que marcaron su carrera

La carrera de Zeballos en Boca estuvo atravesada por momentos de enorme explosión futbolística y también por lesiones que interrumpieron constantemente su continuidad. Desde su debut oficial en noviembre de 2020, el delantero disputó 138 encuentros y anotó 16 goles con la camiseta azul y oro.

Uno de sus mejores momentos se dio sobre el cierre de 2025, cuando recuperó protagonismo en el equipo de Claudio Úbeda. Luego de quedar relegado durante parte del ciclo anterior, el santiagueño volvió a ganarse un lugar y fue determinante en la clasificación de Boca a la actual Copa Libertadores.

Zeballos festejando un gol en el Superclásico. Foto: Olé.

En aquel tramo mostró su mejor versión: convirtió goles frente a Independiente Rivadavia, Belgrano, Estudiantes y River, además de transformarse en el futbolista más desequilibrante del plantel. Su rendimiento reactivó el interés europeo y volvió a posicionarlo como una de las piezas más valiosas del club.

Boca no quiere perderlo libre

A pesar del deseo de retenerlo, en Boca son conscientes de que la negociación contractual no avanzó como esperaban. La cláusula de rescisión de Zeballos está fijada en 15 millones de dólares, aunque la dirigencia estaría dispuesta a negociar por una cifra inferior con tal de concretar una salida ordenada y beneficiosa para ambas partes.

La idea de Riquelme y del Consejo de Fútbol es evitar un conflicto innecesario y permitir que el jugador continúe su carrera en Europa si llega una oferta convincente. Eso sí, en el club consideran que cualquier propuesta deberá superar los diez millones de dólares para comenzar a discutir seriamente la transferencia, señaló Olé.

Mientras tanto, Zeballos continúa trabajando para recuperar terreno dentro del equipo tras la lesión muscular sufrida en febrero frente a Newell’s, que lo mantuvo dos meses fuera de las canchas. Aunque todavía no logró volver a la titularidad debido al crecimiento de Tomás Aranda, el atacante sigue siendo una pieza codiciada en el mercado internacional.