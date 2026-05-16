Monotributo 2026: cuánto se paga en junio y cuáles son los nuevos topes

El Monotributo 2026 ya tiene definidos los nuevos valores que regirán desde junio, luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializara una actualización del 14,29% en las cuotas mensuales y en los topes de facturación. La medida impactará sobre millones de contribuyentes adheridos al régimen simplificado, quienes deberán afrontar importes más elevados tanto en servicios como en venta de bienes.

La actualización aplicada por ARCA responde a la inflación acumulada del último semestre y modifica tanto el monto a pagar cada mes como los parámetros de permanencia dentro del sistema. De esta manera, quienes superen los nuevos límites de ingresos deberán evaluar un eventual pase al Régimen General.

El pago mensual del monotributo se compone de tres conceptos: el impuesto integrado, el aporte jubilatorio al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la obra social. Con la nueva escala, la categoría A tendrá una cuota mensual de $42.386,74, mientras que la categoría K alcanzará hasta $1.381.687,90 para prestadores de servicios.

Foto: Archivo Elonce.

Nuevas cuotas del Monotributo desde junio

Las categorías más bajas mantendrán diferencias moderadas respecto de los valores anteriores, aunque en las escalas medias y altas el impacto será considerable. Para las categorías A y B, los importes serán iguales tanto para servicios como para venta de bienes: $42.386,74 y $48.250,78 respectivamente.

En la categoría C comenzarán las diferencias entre actividades. Los contribuyentes dedicados a servicios pagarán $56.501,85, mientras que quienes comercialicen bienes deberán abonar $55.227,06. La brecha se profundiza a medida que se avanza en las escalas superiores.

Las categorías D, E y F también registrarán incrementos significativos. En servicios, los montos serán de $72.414,10, $102.537,97 y $129.045,32 respectivamente. Para bienes, las cuotas serán algo menores: $70.661,26 en D, $92.658,35 en E y $111.198,27 en F.

Foto: Archivo Elonce.

Las categorías más altas superan el millón de pesos

En los niveles superiores del régimen simplificado se observa el mayor salto en las cuotas mensuales. La categoría G pagará $197.108,23 para servicios y $135.918,34 para bienes. En tanto, la categoría H alcanzará los $447.346,93 en servicios y $272.063,40 en venta de productos.

La categoría I tendrá una cuota de $824.802,26 para servicios y de $406.512,05 para bienes. En el caso de la categoría J, los valores subirán a $999.007,65 y $497.059,41 respectivamente.

Finalmente, la categoría K —la más alta del sistema— tendrá un costo mensual de $1.381.687,90 para contribuyentes de servicios y de $600.879,51 para quienes se dediquen a la comercialización de bienes. El incremento refleja el ajuste automático semestral previsto por la normativa vigente.

Cuáles son los nuevos topes de facturación

Además de las cuotas mensuales, ARCA actualizó los límites máximos de ingresos brutos anuales permitidos para permanecer dentro del Monotributo 2026. Estos parámetros son clave para determinar la categoría correspondiente de cada contribuyente y evitar exclusiones del régimen.

La categoría A tendrá un tope anual de facturación de $10.277.988,13, mientras que la categoría B llegará hasta $15.058.447,71. En las categorías intermedias, los límites serán de $21.113.696,52 para la C y de $26.212.853,42 para la D, consignó Iprofesional.

Por su parte, la categoría E podrá facturar hasta $30.833.964,37 y la F hasta $38.642.048,36. En las escalas superiores, la categoría G tendrá un máximo de $46.211.109,37 y la H de $70.113.407,33. Finalmente, la categoría I alcanzará $78.479.211,62, la J llegará a $89.872.640,30 y la categoría K permitirá ingresos de hasta $108.357.084,05 anuales.