ANSES: cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes en junio 2026

La ANSES actualiza jubilaciones en junio 2026. Con 30 años de aportes, el haber mínimo y máximo con aumento y aguinaldo.
La ANSES actualizó las jubilaciones y en junio de 2026 volvió a surgir una de las consultas más frecuentes del sistema previsional: cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes. Con el nuevo aumento del 2,58% y la incorporación del medio aguinaldo, los haberes se reconfiguran tanto para quienes perciben la mínima como para aquellos que alcanzan los valores máximos del régimen.
Los jubilados que cumplen con los 30 años de aportes exigidos por la ley previsional acceden a un haber inicial calculado en base a su historial salarial. Este se determina a partir del promedio de los últimos 120 sueldos actualizados, sin incluir el aguinaldo, y puede incrementarse si se superan los años mínimos requeridos.
En ese sentido, el sistema previsional contempla un adicional del 1% por cada año de aporte excedente, con un tope de hasta el 15%, lo que equivale a un reconocimiento máximo de 45 años trabajados. Sin embargo, incluso con ese beneficio, el haber nunca puede ser inferior a la jubilación mínima garantizada por el Estado.
Cómo se calcula el haber jubilatorio en 2026
El cálculo del haber inicial incorpora un esquema actualizado desde noviembre de 2025, que utiliza un índice combinado entre la RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y la movilidad jubilatoria. Este cambio fue establecido por la Disposición 29/2025 del Ministerio de Capital Humano y se aplica a quienes se jubilan desde diciembre de 2025 en adelante.
Este sistema busca reflejar de manera más precisa la evolución de los salarios formales en relación con la inflación y la dinámica económica. De esta forma, la ANSES intenta equilibrar la actualización de haberes con la sostenibilidad del sistema previsional, manteniendo una referencia más estable en el tiempo.
En los casos en los que el cálculo inicial no alcance el haber mínimo vigente, el Estado garantiza el pago de ese piso, asegurando así un ingreso básico para todos los beneficiarios del sistema contributivo, independientemente de su historial salarial.
Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes en junio 2026
Con la actualización de junio de 2026, el haber mínimo jubilatorio de la ANSES quedó fijado en $403.318, mientras que el haber máximo asciende a $2.713.948 en bruto. En términos netos, los valores se ubican en $391.218 y $2.563.211 respectivamente, luego de los descuentos correspondientes.
A estos montos se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima, lo que eleva el ingreso total a $473.318 en bruto y $461.218 en mano. Este refuerzo se mantiene sin descuentos y se acredita junto con el haber mensual habitual.
En el caso de los jubilados con haber mínimo, el ingreso total de junio incluye además el medio aguinaldo, lo que eleva el cobro final a $674.977 en bruto y $656.828 netos. Para quienes perciben el haber máximo, el total con aguinaldo asciende a $4.070.922 en bruto y $3.844.816 en mano, consolidando uno de los ingresos más altos del sistema previsional.