ARCA lanzó el procedimiento para acceder al incentivo laboral con rebaja de aportes

ARCA reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, una herramienta destinada a promover el empleo registrado mediante la reducción de contribuciones patronales para nuevas contrataciones. El beneficio fue oficializado por el Gobierno nacional a través del decreto 315/2026.

El esquema alcanzará a relaciones laborales iniciadas entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. Según informó el organismo, la reducción se aplicará durante los primeros 48 meses desde el alta de cada trabajador, siempre que el empleador cumpla con los requisitos administrativos establecidos.

La medida apunta a facilitar la incorporación de personas que no tenían empleo registrado o que se encontraban en situaciones de baja actividad laboral formal. Para eso, ARCA publicó la Guía 56 del Libro de Sueldos Digital, donde se detallan las condiciones de registración y liquidación.

Qué reducción contempla el régimen

El nuevo régimen prevé una disminución automática de las alícuotas patronales una vez que la relación laboral haya sido cargada correctamente en el sistema. Para acceder al beneficio, será clave que el empleador registre la contratación bajo la modalidad correspondiente.

De acuerdo con lo informado, la alícuota total será del 2% para contribuciones destinadas al SIPA, el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares. Además, se aplicará un 3% para el INSSJP.

ARCA.

El organismo aclaró que la reducción no alcanzará a alícuotas adicionales vinculadas con regímenes previsionales diferenciales o especiales. Por ese motivo, el beneficio quedará limitado a determinados componentes de las cargas patronales.

Requisitos para acceder al beneficio

Las contrataciones deberán corresponder a trabajadores que cumplan con al menos una de las condiciones previstas por la normativa. Entre ellas, se incluye no haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025 o haber permanecido desempleado durante los seis meses anteriores al alta.

También podrán ingresar al régimen quienes estén inscriptos en el Monotributo y no hayan tenido relación de dependencia privada en los seis meses previos, o aquellas personas cuyo último empleo haya sido en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires.

Para completar el trámite, los empleadores deberán ingresar al servicio “Simplificación Registral”, dar de alta al trabajador y seleccionar el código de modalidad de contratación 710. Luego, tendrán que presentar la liquidación mensual mediante el Formulario 931 en “Declaración en línea”.

ARCA indicó que el sistema reconocerá automáticamente las relaciones laborales alcanzadas por el beneficio cuando el código haya sido cargado de manera correcta. Los errores en la registración o el incumplimiento de los requisitos podrían provocar la pérdida de la reducción.