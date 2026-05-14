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Créditos ANSES: cómo sería el nuevo esquema para préstamos de $1,5 millones

Los Créditos ANSES podrían volver con un sistema directo a bancos y tarjetas para cancelar deudas, sin entregar dinero en mano al beneficiario.

14 de Mayo de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Elonce.

Los Créditos ANSES podrían volver con un sistema directo a bancos y tarjetas para cancelar deudas, sin entregar dinero en mano al beneficiario.

Los Créditos ANSES podrían regresar, aunque con un esquema muy diferente al histórico. La propuesta legislativa impulsada por bloques opositores plantea que los fondos nunca lleguen a la cuenta del beneficiario, sino que ANSES pagaría directamente a bancos, financieras y emisoras de tarjetas para cancelar deudas existentes. Según el proyecto, el objetivo no es fomentar el consumo sino ofrecer una salida a quienes enfrentan tasas de interés impagables.

 

Esta iniciativa surgió tras la eliminación definitiva de los Créditos ANSES tradicionales mediante el decreto 421/2025. Legisladores de distintos espacios buscan ahora restituir líneas de financiamiento utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), con un enfoque orientado a proteger a los sectores más vulnerables y con menor acceso a productos financieros formales.

 

El proyecto aún no tiene fecha de tratamiento y su aprobación es incierta, dado que el oficialismo ya anticipó su rechazo. Sin embargo, pone sobre la mesa un debate clave sobre cómo rescatar a millones de hogares atrapados en deudas imposibles de pagar.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Quiénes podrían acceder a los Créditos ANSES

 

El proyecto define con precisión a los potenciales beneficiarios. Se prioriza a personas con ingresos bajos y que ya reciben ayuda estatal, como titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados bajo el régimen SIPA, beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), personal de casas particulares registrado y monotributistas de categorías A a D.

 

Si se aprueba la ley, estas personas podrían solicitar préstamos de hasta $1.500.000, con un mecanismo de ajuste automático según el Salario Mínimo Vital y Móvil. El objetivo es que la inflación no reduzca el alcance del programa, mientras que la tasa de interés se fijaría en TAMAR más 10 puntos, manteniéndose por debajo de los créditos comerciales tradicionales, según información de Iprofesional.

 

Además, el proyecto establece que el descuento mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del solicitante, garantizando que pueda cubrir sus gastos básicos. Todo el proceso sería 100% digital y se tramitaría a través de la plataforma Mi ANSES, con auditorías automáticas para asegurar que los fondos lleguen efectivamente al destino declarado.

Temas:

Créditos ANSES
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