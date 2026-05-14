Presentaron el libro "Raúl Alfonsín y los intelectuales" en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Presentaron en Paraná el libro "Raúl Alfonsín y los intelectuales", un análisis sobre el vínculo de académicos con el expresidente y su aporte democrático.
En la biblioteca provincial de Entre Ríos se presentó el libro Raúl Alfonsín y los intelectuales, una obra del politólogo y sociólogo Alfio Acosta que analiza el vínculo entre el expresidente y un grupo de intelectuales, destacando su aporte a la cultura política democrática.
Durante la presentación, Ramiro Pereyra destacó la importancia del libro: “Es un notorio y esforzado trabajo del politólogo y sociólogo presente, Alfio Acosta, que es básicamente un aporte a la cultura política democrática para pensar lo que fue un grupo de intelectuales de distintas procedencias. Muchos de ellos habían venido del exilio en el ’83 y para pensar en estos tiempos donde no es tan frecuente el diálogo y la conversación, cómo se puede construir una democracia con consistencia”.
El especialista resaltó además la relevancia de que la obra se presentara en Paraná, la segunda ciudad tras Rosario en acoger la publicación: “Lo central aquí es la importancia de este esfuerzo intelectual de Alfio Acosta. Es la segunda ciudad donde presenta este libro –la primera fue en Rosario- y también la importancia de la presencia del público en Paraná”, indicó Pereyra.
El evento reunió a un público interesado en política, historia y cultura, que valoró el enfoque del libro sobre la relación entre intelectuales y el expresidente Alfonsín, así como la forma en que estos contribuyeron al pensamiento democrático en la Argentina de los años ’80.
Alfio Acosta y el aporte al campo político y cultural
El autor de la obra, Alfio Acosta, explicó el objetivo de su libro: “Es un aporte para la cultura, al campo político y al campo del pensamiento. El libro tiene que ver con el vínculo de distintos académicos e intelectuales que tienen diversos orígenes y se vincularon con el presidente Alfonsín”.
Acosta remarcó que la obra busca generar reflexión sobre la importancia del diálogo y la construcción democrática: analizar cómo un grupo diverso de intelectuales pudo influir en el pensamiento y las decisiones políticas, promoviendo una cultura democrática basada en la conversación y el consenso.