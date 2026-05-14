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Presentaron el libro "Raúl Alfonsín y los intelectuales" en Paraná

Presentaron en Paraná el libro "Raúl Alfonsín y los intelectuales", un análisis sobre el vínculo de académicos con el expresidente y su aporte democrático.

14 de Mayo de 2026
El libro.
El libro. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Presentaron en Paraná el libro "Raúl Alfonsín y los intelectuales", un análisis sobre el vínculo de académicos con el expresidente y su aporte democrático.

En la biblioteca provincial de Entre Ríos se presentó el libro Raúl Alfonsín y los intelectuales, una obra del politólogo y sociólogo Alfio Acosta que analiza el vínculo entre el expresidente y un grupo de intelectuales, destacando su aporte a la cultura política democrática.

 

Durante la presentación, Ramiro Pereyra destacó la importancia del libro: “Es un notorio y esforzado trabajo del politólogo y sociólogo presente, Alfio Acosta, que es básicamente un aporte a la cultura política democrática para pensar lo que fue un grupo de intelectuales de distintas procedencias. Muchos de ellos habían venido del exilio en el ’83 y para pensar en estos tiempos donde no es tan frecuente el diálogo y la conversación, cómo se puede construir una democracia con consistencia”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El especialista resaltó además la relevancia de que la obra se presentara en Paraná, la segunda ciudad tras Rosario en acoger la publicación: “Lo central aquí es la importancia de este esfuerzo intelectual de Alfio Acosta. Es la segunda ciudad donde presenta este libro –la primera fue en Rosario- y también la importancia de la presencia del público en Paraná”, indicó Pereyra.

 

El evento reunió a un público interesado en política, historia y cultura, que valoró el enfoque del libro sobre la relación entre intelectuales y el expresidente Alfonsín, así como la forma en que estos contribuyeron al pensamiento democrático en la Argentina de los años ’80.

 

Alfio Acosta y el aporte al campo político y cultural

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El autor de la obra, Alfio Acosta, explicó el objetivo de su libro: “Es un aporte para la cultura, al campo político y al campo del pensamiento. El libro tiene que ver con el vínculo de distintos académicos e intelectuales que tienen diversos orígenes y se vincularon con el presidente Alfonsín”.

 

Acosta remarcó que la obra busca generar reflexión sobre la importancia del diálogo y la construcción democrática: analizar cómo un grupo diverso de intelectuales pudo influir en el pensamiento y las decisiones políticas, promoviendo una cultura democrática basada en la conversación y el consenso.

 

Presentaron el libro "Raúl Alfonsín y los intelectuales"

Temas:

Alfio Acosta Libro
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