Ángel Giano pidió “reconstruir” el peronismo y cuestionó las gestiones de Concordia y provincia

REDACCIÓN ELONCE
Ángel Giano, ex presidente de la Cámara de Diputados, estuvo presente en el programa “Plaza Mansilla”, que se emite todos los jueves de 19 a 20:30 horas por Elonce Radio & Streaming FM 98.7. Allí analizó la actualidad política de Concordia y Entre Ríos, habló sobre la reconstrucción del peronismo.
Ángel Giano, ex presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, participó del programa “Plaza Mansilla”, donde realizó un extenso análisis sobre la situación política provincial y nacional. Durante la entrevista, el dirigente peronista habló de la necesidad de “reconstruir” y “actualizar” el peronismo, cuestionó las gestiones de Concordia y de la provincia y dejó abierta la posibilidad de participar activamente en el armado político rumbo a 2027.
En el inicio de la charla, Giano explicó cómo transita esta etapa alejado de la función pública luego de más de dos décadas de actividad institucional. “Volví a trabajar de la docencia en dos universidades, en mi estudio de consultoría y asesorías que me gusta mucho”, señaló. Sin embargo, aclaró que continúa vinculado de lleno a la actividad política: “La política también la considero una profesión, la considero una carrera además de mi vocación y un trabajo”.
El ex legislador sostuvo que en este tiempo priorizó el diálogo con distintos sectores sociales y políticos. “Creo que es importante que conversemos con todos aquellos que, si bien no somos del mismo espacio político, tenemos pensamientos similares”, expresó, al tiempo que remarcó la necesidad de escuchar a sectores desencantados de distintos espacios partidarios.
Críticas al presente del peronismo
En otro tramo de la entrevista, Ángel Giano aseguró que el peronismo atraviesa una etapa en la que necesita replantearse estrategias y aggiornar su propuesta política. “No creo que el peronismo se construya desde el contra alguien, anti algo, sino que tiene que generar expectativas, esperanzas”, afirmó.
Además, consideró que el espacio político perdió terreno frente a las nuevas formas de comunicación y a las transformaciones tecnológicas. “El peronismo falla en lo que denomino el tecnoperonismo. Ahí perdemos por goleada”, sostuvo. También opinó que el justicialismo debe abordar temas sensibles como la seguridad y dejar de ceder ese debate a otros sectores políticos.
En ese sentido, señaló que hoy parte de la sociedad vincula al peronismo con problemáticas como la inseguridad y los conflictos sociales. “Hay que hablar de seguridad porque parecería que es un tema ideológico que el peronismo no tiene que hablar de seguridad”, indicó.
Cuestionamientos a las gestiones actuales
Respecto a la gestión municipal de Concordia encabezada por Francisco Azcué, Giano fue contundente y aseguró que “hoy Concordia está peor que hace dos años y medio”. Según explicó, el principal problema es la falta de experiencia en administración pública y gestión.
“Creo que se nota una ciudad que está peor que hace dos años y medio”, manifestó. También cuestionó decisiones vinculadas a la privatización parcial de la recolección de residuos y la eliminación de organismos relacionados con políticas habitacionales.
En relación con el gobierno provincial, consideró que ya no alcanza con responsabilizar exclusivamente a las administraciones anteriores. “Creo que solo hablar de la herencia recibida tiene un límite”, señaló. Además, vinculó las dificultades económicas provinciales al contexto nacional y a la reducción de recursos enviados desde Nación.
El futuro político y el rol de Concordia
Consultado sobre los nombres que comienzan a sonar dentro del peronismo de cara a las elecciones de 2027, Giano sostuvo que existen dirigentes con experiencia y capacidad para encabezar proyectos provinciales, aunque aclaró que antes de discutir candidaturas el espacio debe construir una propuesta de gobierno sólida.
“Lo que tenemos que hacer desde el peronismo provincial es elaborar una propuesta de gobierno provincial”, expresó. Para el dirigente, el desafío es generar consensos amplios y convocar también a sectores independientes, profesionales y representantes de universidades y de la ciencia.
Por otra parte, defendió el rol histórico de Concordia dentro del peronismo entrerriano y consideró indispensable que vuelva a ocupar un lugar central en el armado provincial. “Concordia tiene que ser parte de un proyecto provincial”, afirmó.
Finalmente, al ser consultado sobre una eventual candidatura en 2027, dejó abierta la posibilidad de competir por la intendencia de Concordia. “Voy a estar ayudando, contribuyendo a recuperar el gobierno de la ciudad de Concordia”, concluyó.