El PJ Entre Ríos convocó al Congreso partidario y rechazó posible eliminación de las PASO

REDACCIÓN ELONCE
El PJ de Entre Ríos convocó al Congreso Provincial para junio y cuestionó la posible eliminación de las PASO. "Muestra de improvisación alarmante", señalaron. Además, criticaron la reforma jubilatoria.
El PJ de Entre Ríos fijó fecha para el próximo Congreso Partidario y expresó fuertes críticas a posibles modificaciones electorales impulsadas por el oficialismo provincial. La reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista se realizó este miércoles 13 de mayo y sirvió para avanzar en definiciones políticas, legislativas e institucionales de cara al escenario electoral y social de la provincia.
Durante el encuentro, del que participaron autoridades partidarias, representantes de la Liga de Intendentes, legisladores y dirigentes departamentales, se resolvió convocar al Congreso Provincial para el próximo 13 de junio de 2026. Según se informó, el objetivo será debatir distintos temas vinculados a la vida interna del partido y a la situación política entrerriana.
En el documento difundido tras la reunión, el peronismo entrerriano manifestó preocupación por iniciativas que, a su entender, afectan la calidad democrática de la provincia. Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la eventual eliminación de las PASO y a determinados artículos del Código Electoral vinculados con la implementación de la Boleta Única de Papel.
Críticas a la eliminación de las PASO
Desde el Consejo Provincial del PJ señalaron que la eliminación de las PASO “constituye un atropello a la Constitución de Entre Ríos y una muestra de improvisación alarmante”. Además, cuestionaron al gobernador Rogelio Frigerio por impulsar cambios sobre una normativa electoral aprobada recientemente.
“El gobernador Frigerio pretende reformar o derogar el Código Electoral que él mismo impulsó hace menos de un año y medio”, indicaron desde el PJ entrerriano. En ese marco, consideraron que las modificaciones propuestas responderían a criterios de conveniencia electoral y no a principios institucionales permanentes.
Otro de los aspectos cuestionados fue el diseño de la Boleta Única de Papel, particularmente el artículo 102 del Código Electoral. El justicialismo advirtió que la utilización de la imagen del gobernador como referencia en el casillero de “Voto Lista Completa” podría inducir a confusión al electorado y afectar la transparencia del sufragio.
Reforma jubilatoria y debate interno
En el comunicado, el PJ también expresó rechazo al proyecto de reforma jubilatoria que impulsaría el gobierno provincial y que próximamente ingresaría a la Legislatura. Según plantearon, una modificación previsional en el actual contexto económico podría perjudicar a jubilados y trabajadores activos de Entre Ríos.
El Consejo Provincial sostuvo que “no resulta oportuno discutir una reforma de estas características” mientras miles de jubilados enfrentan una pérdida del poder adquisitivo y crecientes dificultades económicas. Además, remarcaron que cualquier debate previsional debe garantizar un sistema “solidario, sustentable y justo”.
Finalmente, durante la reunión también se abordó el avance de los equipos técnicos partidarios, la coordinación territorial y la elaboración de una futura plataforma de gobierno. Asimismo, se analizaron balances financieros del partido y expedientes elevados por el Tribunal de Disciplina, que serán tratados en el próximo Congreso Provincial del PJ.