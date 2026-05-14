UPCN va a la justicia por el incumplimiento de la paritaria sectorial de Copnaf

El Sindicato llevó adelante una numerosa asamblea en el Copnaf, donde denunció que existen 400 vacantes en ese organismo y exigió la urgente regularización de la planta transitoria.
El Sindicato llevó adelante este jueves una numerosa asamblea en el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), donde denunció que existen 400 vacantes en ese organismo y exigió la urgente regularización de la planta transitoria.
Además, reiteró el reclamo para que se cumpla la paritaria en cuanto a las horas acumuladas adeudadas, y subrayó: “Que lo defina la justicia”.
Durante la asamblea UPCN planteó diversas problemáticas del sector, entre ellas la urgente necesidad de regularizar la planta del organismo. “Tenemos casi 300 trabajadores en planta transitoria arrodillados pidiendo por una suplencia, rogando porque no les corten su fuente de trabajo”, expuso al respecto la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez.
Y denunció: “Preguntémonos por qué hay 400 vacantes en un organismo crítico, mientras que 300 compañeros tienen que rogar. Es indigno para todos pero mucho más para los trabajadores de las residencias”. Ante esta situación, la dirigente gremial expresó: “Exigimos discutir la regularización de planta inmediatamente”.
Domínguez también anunció que el Sindicato está concluyendo un documento para pedir a la justicia que se termine de cumplir la paritaria sectorial donde se reconocieron horas acumuladas entre el 1° de julio de 2022 y el 31 de marzo de 2025. “Ya denunciamos el incumplimiento del acuerdo paritario y se fue liquidando a cuentagotas, más por la oportuna intervención del Ministerio de Economía que por la obligación del Copnaf. Pero todavía falta; que lo defina la justicia”, afirmó.
Además, ratificó la postura respecto a la intención del Copnaf de declarar prescriptas las horas acumuladas anteriores al 2022. “Nuestro descanso no prescribe”, subrayó.
“La lucha no es para tibios”
La Secretaria Adjunta explicó la decisión de acordar en la paritaria salarial: “Firmamos no solo para que se cobre ese 3,5% que a todas luces decimos es poco, sino también para pelear por las seis horas para todos, para que salga el pago de la primera etapa de la recategorización a partir de junio, para que podamos hablar del convenio colectivo de trabajo, para que no nos corten la cabeza con los concursos, para que haya regularización de plantas. Si no firmámamos no había ninguna posibilidad de que todo esto se discuta”, subrayó. Y añadió: “Firmamos también porque en la mesa de discusión que queda abierta con UPCN se tiene que generar el proyecto de ley para garantizar las condiciones laborales del Copnaf”.
Luego resaltó: “Las luchas no son las fotos, son los procesos, las conquistas que a veces llevan años. Las luchas no son para tibios, son para los que están dispuestos a poner la cara”. En el mismo orden expuso que “la lucha hoy es con herramientas, conocimiento, es plantarse, con fortaleza, y advirtió: “Que no crea este gobierno que porque firmamos la paritaria nos va a condicionar; que ese 3,5% valga por lo menos la seguridad laboral de los compañeros”.
“Estamos orgullosos de ser empleados públicos”, resaltó Domínguez en otro tramo de su discurso. Para finalizar, enfatizó: “No podemos permitir que lo que pasa en la nación con Milei llegue a la provincia. Ese es nuestro principal objetivo hasta que se elija otro rumbo para el país. Unamos la lucha y salgamos adelante con ideas, con un plan. Tenemos fuerza para seguir dando la lucha en el lugar que tengamos que darla”.