Falleció otro de los heridos por la explosión e incendio en un bar en Villaguay

La comunidad de Villaguay atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Martín Kloster, uno de los heridos de gravedad en la explosión e incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en el local gastronómico El Patio.

La noticia fue comunicada por familiares y generó una fuerte conmoción entre vecinos, amigos y allegados que durante las últimas semanas habían acompañado su recuperación mediante cadenas de oración y campañas solidarias, publicó Delco Imagen.

Según se informó, el estado de salud de Kloster se había agravado considerablemente en los últimos días. Incluso, familiares habían solicitado dadores de sangre debido al delicado cuadro clínico que atravesaba.

La tragedia ocurrida en marzo

El siniestro se produjo durante la noche del 27 de marzo en el local gastronómico El Patio, ubicado sobre calle San Martín al 500, en pleno centro de Villaguay.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la explosión ocurrió por la implosión de tubos de gas de 45 kilos, lo que derivó en un incendio de grandes dimensiones dentro del establecimiento.

Martín Kloster, víctima de explosión en Villaguay

Tras el estallido se desplegó un amplio operativo de emergencia con intervención de Bomberos Voluntarios, ambulancias, personal policial y agentes municipales.

El episodio dejó cuatro personas heridas, tres de ellas en estado crítico.

Otra víctima fatal y jornadas solidarias

Entre las víctimas se encontraba Lucía Karg, una joven de 29 años que trabajaba en el lugar y que sufrió quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo. Permaneció internada durante un mes en estado crítico hasta que finalmente falleció semanas atrás.

Además de Kloster, otro de los heridos fue Nicolás Conci, de 25 años, quien se desempeñaba como mozo y había sido trasladado al Hospital Militar Central de Buenos Aires para continuar con su tratamiento. La familia confirmó que este jueves será ingresado a quirófano para continuar con la etapa de injertos. Actualmente continúa alimentándose tanto por boca como por sonda, recibe medicación por vía central y no presenta fiebre. También señalaron que diariamente es sentado al costado de la cama, aunque sin doblar las rodillas debido a las vendas colocadas.

Durante el último mes, vecinos de Villaguay organizaron distintas actividades solidarias bajo la consigna “Todos por El Patio”, con participación de músicos y emprendedores locales para recaudar fondos destinados a colaborar con la recuperación de los heridos.

Tras conocerse el fallecimiento de Martín Kloster, comenzaron a multiplicarse en redes sociales los mensajes de despedida, acompañamiento y condolencias dirigidos a sus familiares y seres queridos.